Felix Fröde ist neuer Partner bei Flying Eye.

Seit 1. April verstärkt Felix Fröde Flying Eye als neuer Partner. Er soll die Strategie- und Technologie-Beratung verstärkt in den Themenbereichen »Agile Arbeitsweisen« und »Künstliche Intelligenz« unterstützen.

»Wir freuen uns sehr, Felix Fröde gewonnen zu haben, und treiben mit seiner Verstärkung den eingeleiteten Generationswechsel bei Flying Eye weiter voran«, kommentiert der Gründungspartner Hans-Peter Richter den Neuzugang. »Mit dem externen Zuwachs in unserem Partner-Kreis setzen wir auf neue Impulse für die Unterstützung unserer Kunden und zum weiteren Wachstum unseres Unternehmens.«

Felix Fröde war zuletzt für die Beratungsfirma Accenture als Technology Strategy & Advisory Senior Manager bei Telekommunikations- und Medienkunden im Einsatz und kommentiert seinen Wechsel wie folgt: »Mit dem breit aufgestellten Experten-Team von Flying Eye verbindet mich die Leidenschaft und Begeisterung für die Fragestellungen unserer Kunden. Als neuer Flying Eye Partner freue ich mich auf die Arbeit mit dem Team und darauf, unsere Kunden in innovativen und komplexen Projekten zu unterstützen.«

Felix Frödes Werdegang in der Medienindustrie begann als Student der Medieninformatik in Dresden mit der Entwicklung eigener Software zur Erzeugung der ersten computergenerierten Bilder für Live-TV-Sendungen des MDR. Im Anschluss zog er nach Los Angeles, um an einem Workflow-Management-System für Rundfunk- und Fernsehanstalten eines deutschen Herstellers zu arbeiten. Dort leitete er den Geschäftsaufbau im Umfeld der Hollywood Studios und Post-Produktions-Industrie und half Kunden wie Sony Studios und Warner Bros. bei der Optimierung ihrer Geschäfts- und Produktionsprozesse.

Zurück in Deutschland realisierte er als Co-Founder und Entwicklungsleiter eines Start-Ups eine Netflix-ähnliche AWS cloudbasierte VOD Plattform für Film- und TV-Inhalte. Unter Felix Frödes technologischer Leitung entwickelte dieses Start-Up auch eine Online Review- und Approval-Plattform. Als freier Berater unterstützte er anschließend die Konzeption der neuen ZDF Mediathek als technischer Projektleiter. Ab 2015 arbeitete Felix Fröde für das Beratungsunternehmen Accenture als Projektleiter in verschiedenen Business & IT Transformationsprojekten mit Fokus auf neue Technologien und Ansätze für intelligente Automation und agile Arbeitsweisen im Bereich Service Management und Enterprise Architektur. Zudem lehrt er an der Hochschule Rhein-Main das Thema Softwarearchitektur für angehende Medien-Ingenieure am Beispiel der Konzeption eines Cloud-Transcoders.

