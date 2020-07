Qvest übernimmt Dimensional

Dimensional ist eine Digitalagentur, die sich auf Beratung und Entwicklung rund um Konzept und Design von digitalen Produkten spezialisiert hat.

Dimensional mit Sitz in Köln ist spezialisiert auf Beratung und Entwicklung in den Bereichen User Interface (UI) und User Experience (UX). Das Unternehmen arbeitet an Kommunikationskonzepten, Serviceangeboten und digitalen Produkten und Lösungen.

Zu den Kunden des 1998 gegründeten Unternehmens zählen zahlreiche Unternehmen und Organisationen insbesondere aus der Medienbranche oder dem Gesundheitswesen. In der Medienbranche sind das ProSieben Sat.1, die RTL Gruppe, SES Platform Services, Deutschlandradio, Vizrt, Avid, Arvato, MakeTV und Qvest.

Nun wurde also ein früherer Kunde zum Investor: Qvest Media, Systemarchitekt und ICT-Integrator, gibt die Übernahme der Dimensional GmbH bekannt. Qvest Media sieht darin eine Stärkung seines strategischen Wachstums im Digitalsektor und baut sein Leistungsangebot im Bereich Software-Development weiter aus.

Mit der Akquisition von Dimensional gewinnt Qvest Media demnach wertvolle Kompetenzen für Digital Prototyping, User Interface (UI) Design, User Experience (UX) und die agile Entwicklung von Software-Lösungen in Bereichen wie Cloud-Applikationen, Digital Asset Management, Multiformat- und Multiplattform Content Delivery, OTT sowie Mobile Apps.

»Unsere Entwicklungschancen als Unternehmen, auch über die Broadcast- und Medienbranche hinaus, liegen im digitalen Umfeld und der nachhaltigen Implementierung digitaler Transformationsprozesse durch die Entwicklung individueller Software-Lösungen«, erläutert Peter Nöthen, CEO Qvest Media Group. »Mit der Übernahme von HMS, Hersteller von Software-Produkten, haben wir 2018 den ersten entwicklungsseitigen Grundstein für den Ausbau unserer Kernkompetenzen im Software-Development gelegt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dimensional diesen Weg konsequent weiter gehen und gemeinsam vorantreiben können«, sagt Nöthen.

»Die Integration in die Qvest Media Group eröffnet uns sowohl in geographischer Hinsicht als auch im Bereich von Kunden und Märkten große Chancen. Wir können dadurch auf ein internationales Netzwerk aus Niederlassungen, verbundener Partner und Vertriebsorganisationen zurückgreifen«, so André Schnitzler, Geschäftsführer und Mitgründer von Dimensional. »Wir ergänzen das Profil der Qvest Media Group ideal. Auch unsere bisherigen Kunden werden davon profitieren. Daher freuen wir uns sehr darauf, dass wir künftig mit unserem erfahrenen Team die Aktivitäten der Qvest Media Group im Bereich der Software-Lösungen unterstützen können«, so Schnitzler weiter.

Im Zuge der Akquisition erwirbt die Qvest Media Group GmbH 100% der Anteile an der Dimensional GmbH. Sämtliche Mitarbeiter werden übernommen und die Gesellschaft wird weiterhin unter der Firmierung Dimensional GmbH und der Leitung des Geschäftsführers André Schnitzler sowie des Prokuristen Prof. Dipl.-Des. Oliver Wrede am Standort Köln fortgeführt.