Ü-Wagen für RBA: Streamline S12T

Der erste S12T-Ü-Wagen für den afrikanischen Kontinent wurde an RBA, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Ruanda ausgeliefert.

Der erste S12T Streamline-Ü-Wagen (weitere Infos, Ausstattungsdetails) für den afrikanischen Kontinent wurde kürzlich an RBA (Rwanda Broadcasting Agency) ausgeliefert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Ruanda.

Gebaut und ausgestattet wurde der neue Streamline S12T in Deutschland von Broadcast Solutions. Schon vor Jahren hat Broadcast Solutions die Familie der Streamline TV-Übertragungswagen etabliert und damit die zuvor komplexe und langwierige Entwicklung eines Ü-Wagens zu einem Fahrzeug in Serienfertigung entwickelt. Dazu hält das Unternehmen ständig Chassis und Komponenten für die Montage dieser Übertragungswagen auf Lager. Die vorgeplanten Streamline-Modelle zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten und Kostenvorteile aus. So auch in diesem Fall. Der Streamline S12T für RBA konnte in nur drei Monaten ab Beauftragung an den Kunden ausgeliefert werden.

Der Ü-Wagen kann mit bis zu 12 Kameras produzieren und wurde mit insgesamt zehn Kameras von Grass Valley und zwei Wireless Kameras ausgeliefert. Ein wichtiger Grundgedanke bei der Beauftragung durch den Kunden war die Vorgabe, dass der Übertragungswagen so flexibel wie möglich einsetzbar sein sollte und schnell für unterschiedliche Produktionen konfiguriert werden kann. Die Workflowkonzepte, die Broadcast Solutions in den Ü-Wagen integriert hat und der Einbau des Hi Human Interface Steuerungssystems vereinfachen die Konfiguration und den Betrieb im täglichen Produktionsalltag maßgeblich.

Die Tonregie ist mit dem ersten Lawo mc²56 MkIII Produktionsmischpult auf dem afrikanischen Kontinent ausgestattet. In der Audioabteilung setzt Broadcast Solutions zudem eine Lawo Core Kreuzschiene ein. Zur Kommunikation zwischen den Teams steht ein Riedel Artist 64 Intercom System zur Verfügung.

Arthur Asiimwe, Generaldirektor der Rwanda Broadcasting Agency, erläutert die Gründe für RBAs Entscheidung: »Wir waren auf der Suche nach einem flexibel einsetzbaren Ü-Wagen, der sich durch schnelle Verfügbarkeit und Bedienung auszeichnet. Die zügige Lieferung des Fahrzeugs und das perfekte Preis/Leistungs-Verhältnis waren weitere entscheidende Kriterien für die Beauftragung von Broadcast Solutions mit der Fertigung und Lieferung.«

Als Herzstück des Audiobereichs installierte Broadcast Solutions ein Lawo mc²56-Pult mit 32 Kanalzügen und einem Lawo Nova73 Compact-Core-Router, um Toningenieuren direkt im Sweet Spot eine flexible Bedienoberfläche zu bieten. Die Audioqualität des mc²56 und seine Unterstützung der offenen Standards Ravenna/AES67 und ST2110 sprachen ebenfalls für das mc²56 (weitere technische Ausstattungsdetails).

Ralf Schimmel, Lawos Sales Director für den afrikanischen Kontinent, kommentiert: »Lawo ist hocherfreut über RBAs Entscheidung zu einem S12T-Truck mit einem mc²56-Mischpult und weiterer Spitzentechnologie. Mit weit über 1.200 verkauften Modellen ist die mc²-Serie von Lawo eine feste Größe für in Europa gebaute und weltweit betriebene Ü-Wagen – und jetzt klinkt sich auch Afrika in diesen Trend ein. Dass dieses Fahrzeug in Ruanda zum Einsatz kommt, wo technologische Entwicklungen zügig übernommen werden, überrascht mich nicht.«

Weitere Komponenten, die im Streamline S12T zum Einsatz kommen, sind ein Grass Valley Kula (3 M/E) Videomischer und eine Ross Ultrix Kreuzschiene (105×105) mit integriertem Multiviewer.

Zur übergeordneten Steuerung des Ü-Wagens setzt die Rwanda Broadcasting Agency auf die von Broadcast Solutions eigens entwickelte Steuerungssoftware Hi Human Interface. Mit Bedienkonzepten und Drag-and-Drop Funktionalitäten will Hi die Bedienung und Steuerung der video- und audiorelevanten Technik des Übertragungswagens, wie Kreuzschiene, Audiomischpult. Multiviewer und Tally, maßgeblich vereinfachen.