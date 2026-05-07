Anzeige

Technology

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

Der Broadcast-Spezialist VIDI betreibt seit Jahren kritische Medieninfrastruktur für Sportcast und internationale Großevents. Beim Showcase in Darmstadt öffnete das Unternehmen seine Türen und gab Einblicke in das eigenentwickelte NMS.


©NonkonformWenn alle Bundesliga-Stadien gleichzeitig Signale liefern, das ZDF sein internes Leitungsnetz umschaltet und gleichzeitig internationale Broadcaster ihre Feeds abholen — dann läuft irgendwo im Hintergrund ein System, das all das koordiniert. Bei einer ganzen Reihe dieser Szenarien ist dieses System das VIDI NMS, das Network Management System.

©Nonkonform

VIDI hat seinen Sitz in Darmstadt.

Zum Showcase 2026 hatte VIDI ausgewählte Fachbesucher eingeladen, um genau dieses System von innen zu erleben: live, unter Last, an realen Projekten. Wer an dem ganztägigen Event teilnahm, erlebte kein Produktversprechen, sondern laufenden Betrieb — und verstand schnell, warum VIDI seine Kompetenz nicht im Verkauf von Einzelkomponenten sieht, sondern im Beherrschen von Systemkomplexität.

Vom SNMP-Manager zum vollständigen Orchestrierungssystem

Das VIDI NMS hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Im Vorfeld der WM in Südafrika erkannte VIDI um 2010 eine Lücke im Markt.

©Vidi

Geschäftsführer Jürgen Jahn.

Geschäftsführer Jürgen Jahn erläutert: »Ein System, das verschiedene Netzwerktechnologien unterschiedlicher Hersteller in einer einheitlichen Oberfläche zusammenführt und dem Operator echte Kontrolle gibt, existierte nicht. Also entwickelten wir es selbst. « So entstand unter der technischen Federführung von Karsten Winterberg, heute Geschäftsführer und technischer Leiter bei VIDI, das NMS.

©Nonkonform

Showcase bei VIDI im NOC.

Was als einfacher Element-Manager begann, wuchs über gut 15 Jahre zu einem vollständigen Orchestrierungswerkzeug: Monitoring, Steuerung, Provisionierung, Scheduling, Anbindung externer Buchungssysteme — alles in einem System. Heute ist das VIDI NMS weltweit im Einsatz: bei großen Telcos in Nordamerika, bei Tata Communications, Orange, Global Connect, in Studio-Vernetzungsprojekten in Asien und sogar bei der Steuerung landesweiter DVB-T2-Sendemasten im Oman und Dubai — inklusive Überwachung von Dieselgenerator-Füllständen und Raumtemperaturen.

©Nonkonform

VIDI NMS: Vom SNMP-Manager zur Orchestrierung.

Bundesliga: Doppelstern, 10/100 GbE, vollautomatisiert

Das wohl bekannteste VIDI-Projekt im deutschsprachigen Raum ist die Netzinfrastruktur für Sportcast — den Mediendienstleister der DFL, der die Signalverteilung für die 1. und 2. Bundesliga verantwortet. VIDI ist dabei Generalunternehmer gegenüber Sportcast und DFL; als Carrier arbeiten die drei großen deutschen Telekommunikationsunternehmen im Hintergrund.

Die heutige Infrastruktur verbindet alle Stadien beider Ligen ausschließlich über Glasfaser, in einer Doppelstern-Topologie mit redundanten roten und blauen Wegen. Jedes Stadion ist mit 10 GbE angebunden, zentrale Standorte fahren mehrere 100-GbE-Strecken.


Karsten Winterberg über die Remote-Produktion der 2. Bundesliga und die Anbindung der Stadien.

In der spielfreien Zeit 2025 rüstete VIDI das gesamte Netz um — neues Setup, neue Medien-Adaptionstechnik, erweiterte Konnektivität in allen 36 Stadien. Seit dem ersten Spieltag der aktuellen Saison läuft die neue Infrastruktur in vollem Umfang.

©NonkonformAls neue Technologieplattform für die Medienadaption kommt die Xscend-Baureihe von Media Links zum Einsatz. Ausschlaggebend für die Wahl waren laut VIDI vor allem drei Faktoren: die Kompatibilität mit der bestehenden Broadcast-Infrastruktur, die Robustheit der Plattform und ihre tiefen Integrationsmöglichkeiten in das VIDI NMS. Hinzu kommen hohe Packungsdichte im 2-HE-Formfaktor, ein modularer Aufbau sowie Unterstützung aller gängigen Kompressionsverfahren — von JPEG 2000 über JPEG XS bis hin zu HEVC. Am zentralen Produktionsstandort erfolgt die Signalübergabe nun auch in SMPTE ST 2110, was den vollständigen Schritt in IP-basierte Workflows markiert.

Was über dieses Netz transportiert wird, ist längst mehr als Video: Audio, Kommentar, Scouting-Feeds, Datendienste — alles läuft über dieselbe Infrastruktur. Alle Stadien sind voll redundant und mit hoher Bandbreite angebunden, was eine hohe Anzahl an Signalen und Services je Spielstätte ermöglicht. Auf dieser Basis realisiert Sportcast in der 2. Bundesliga nun zwei Begegnungen pro Spieltag als Remote-Produktion — ein konkreter Mehrwert, den die erweiterte Infrastruktur erstmals ermöglicht.

©NonkonformDas VIDI NMS steuert den gesamten Ablauf. Die Buchungen für den nächsten Spieltag treffen in der Regel am Nachmittag vor dem Spieltag ein. Das NMS aktiviert daraufhin alle beteiligten Komponenten: Es legt auf den Cisco-Nexus-Switches Multicast-Flows an, konfiguriert die Medien-Adaptionstechnik, reserviert Bandbreite, provisioniert Primär- und Redundanzwege — ohne manuellen Eingriff. Nach Spielende läuft die Deaktivierungssequenz ebenso automatisch. Kapazitäten stehen binnen Millisekunden wieder zur Verfügung. Auch das NOC bei VIDI in Darmstadt wurde im Zuge des Projekts angepasst und erweitert, um einen bestmöglichen Support sowohl zentral als auch vor Ort in den Stadien zu gewährleisten.

ZDF INL 2.0: Ein Netz, 23 Standorte, eine Steuerungsinstanz

Ähnlich komplex, aber anders strukturiert ist das Integrierte Nationale Leitungsnetz 2.0 (INL 2.0) des ZDF. Hier trägt VIDI die Gesamtverantwortung für Medienadaption, Dienstebereitstellung und Netzüberwachung. Das Netz verbindet 23 Standorte mit Hunderten Devices und Ports.

Seite 1: VIDI NMS, Video 
Seite 2: Routing, WAN-Workflow, Remote Audio, Video zu Media WAN

IPNMSReportSignaltechnikTop-StoryVidi

Autor: Christine Gebhard

Bildrechte: Nonkonform

0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

VIDI integriert Evertz Scorpion ins NMS-Ökosystem ©VidiVidi NMS Version 2.3 mit neuen Funktionen Vidi NMS in Paris Vidi: NMS vernetzte Broadcaster bei der Fußball-WM

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved