Arri Asia vertreibt Bebob-Akkus

Ab sofort können Kunden aus Japan und Korea das gesamte Sortiment an Bebob-Akkus und -Akkuzubehör direkt vor Ort von Arri beziehen.

Die neue, regionale Vertriebsvereinbarung von Arri Asia und Bebob ist die zweite Vereinbarung dieser Art: zwischen Arri Australien und Bebob gibt es schon eine erfolgreiche Vertriebspartnerschaft in dieser Art. Ab sofort können nun also auch Kunden aus Japan und Korea das gesamte Sortiment an Bebob-Akkus und Akkuzubehör direkt vor Ort von Arri Asia beziehen.

Alle Arri-Produkte sind mit Bebob-Akkus kompatibel – laut Hersteller das Ergebnis einer vertrauensvollen, langjährigen Partnerschaft. Die enge Zusammenarbeit hat letztlich auch den Weg für die Entwicklung des B-Mount geebnet: das ist eine neue 24V-Akkuschnittstelle, die von Bebob-Ingenieuren in enger Zusammenarbeit mit Arri entwickelt wurde, um die zunehmenden Leistungsanforderungen heutiger Geräte erfüllen und gleichzeitig maximale Flexibilität bieten zu können (weitere Infos). Diese Partnerschaft im Bereich Entwicklung wurde auf den Vertrieb ausgeweitet.

Da die Nachfrage nach hochkarätigen Inhalten weiter steigt, hat es sich Arri zum Ziel gesetzt, als One-Stop-Shop für hochwertiges Equipment im Bereich Film und Broadcast zu dienen und seine Kunden mit Spitzenprodukten auszustatten — sei es aus eigener Herstellung oder über Partnerunternehmen. Nun können Arri-Kunden in Japan und Korea auch direkt und unkompliziert Akkus von Bebob erwerben.