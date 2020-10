Adobe MAX 2020: Eindrücke und Trends

Adobe richtete von 20. bis 22. Oktober die Adobe MAX 2020 aus. In diesem Jahr fand der Event erstmals ausschließlich online statt. CEO Shantanu Narayen betonte in der Keynote, wie wichtig Kreativität sei. Sinnvoll eingesetzte KI in den Adobe-Software soll helfen, sie zu fördern.

Adobe MAX konnte in diesem Jahr wegen der Pandemie ausschließlich online stattfinden — und Adobe entschied sich, den Online-Event nicht zu limitieren, sondern für alle Interessierten zu öffnen. Wer sich einmal registrierte, konnte alle Online-Streams und Sessions kostenlos verfolgen.

Auch die Keynote zur Veranstaltung, die üblicherweise vor großem Publikum stattfindet, hatte in diesem Jahr eine andere Anmutung, wenngleich Adobe mit Conan O’Brien einen bekannten Prominenten holte, der das Online-Format gemeinsam mit Chief Product Officer Scott Belsky und Adobe-CEO Shantanu Narayen umsetzte.

Adobe führte in der Keynote viele Beispiele dafür an, wie die Pandemie viele Aspekte in der Branche verändert habe: Laut Adobes »State of Creativity«-Forschung sagen demnach 82% der Kreativen, dass die Ereignisse des Jahres 2020 die Art und Weise ihres Schaffens für immer verändert haben, und 83% halten es für wichtiger denn je, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Darauf hat Adobe reagiert und die Funktionalität seiner Produkte entsprechend angepasst. Die neuen Software-Versionen befähigen demnach die Nutzer, ihre Kenntnisse zu erweitern, nahtlos mit anderen zusammenzuarbeiten und ihre Produktivität zu beschleunigen.

Beschleunigung der Zusammenarbeit

Noch nie war es für Teams so wichtig wie heute, synchron zu sein und effizient zusammenzuarbeiten, sagt Adobe. Die Leistungsfähigkeit von Creative-Cloud-Anwendungen zeige sich besonders deutlich, wenn sie zusammenarbeiteten. Ein Beispiel dafür ist Invite to Edit: Mit dieser Funktion, die Anfang nächsten Jahres für Werkzeuge wie Fresco, Photoshop und Photoshop auf dem iPad verfügbar sein wird, können Nutzer überall auf ihre Arbeit zugreifen und zusammenarbeiten.

Neue Werkzeuge

Adobe stellte Hunderte von innovativen Funktionen vor, die den Anwendern helfen sollen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. In viele von Adobes Vorzeigeprodukten integriert, konnte man während der MAX die neuen Funktionen begutachten.

Vieles davon betrifft Bereiche von Adobe, die nicht im engeren Zusammenhang mit dem Videobereich stehen. An der Fülle unterschiedlichster neuer Funktionen kann man aber durchaus ablesen, wie stark Machine Learning und KI, die bei Adobe Sensei heißt, mittlerweile in alle Adobe-Produkte einfließt. Einige Beispiele:

Für Photoshop gibt es nun neue, leistungsstarke Neural Filter, mit denen sich Bilder schnell verbessern und teilweise auch ganz anders gestalten lassen. Die neue Funktion Sky Replacement ermöglicht es nahezu automatisch, den Himmel in einem Bild komplett zu ersetzen – und das in sehr realistischer Weise. Auch das Freistellen oder Ersetzen bestimmter Bildelemente hat Adobe erneut vereinfacht.

Die neuen Speech-to-Text– und Untertitelmöglichkeiten in Premiere Pro bedienen sich ebenfalls leistungsstarker KI, und in After Effects ermöglicht Adobe Sensei nun Roto Brush 2, wodurch Rotoscoping leichter geht – es wird also einfacher, bestimmte Elemente im Bild automatisch freizustellen. In Lightroom wiederum verhilft KI zu besserem Color Grading.

Ein anderer Trend: viele Adobe-Software-Apps bieten nun auch in Zusammenspiel mit iPad und/oder iPhone sehr viel Funktionalität, etwa Illustrator auf dem iPad oder Fresco auf dem iPhone.

Dass viele Kreative den Lockdown genutzt haben, um auch neue Softwares zu erlernen oder vorhandene Kenntnisse zu erweitern, nahm Adobe zum Anlass, auch hier neue Möglichkeiten zu schaffen. So gibt es nun verbesserte Lernmöglichkeiten in Photoshop und Illustrator auf dem iPad, vor allem aber hat Adobe mit dem In-App-Livestreaming eine Möglichkeit geschaffen, direkt in der jeweiligen Software »live« zu gehen – interessant ist das für Tutorials oder Lernvideo-Events.

Was ist noch wahr?

Angesichts der Möglichkeiten, Bilder und Videos zu bearbeiten, stellt sich die Frage, wie es für den Betrachter überhaupt noch möglich ist, zu erkennen, ob und wie stark ein Bild oder Video bearbeitet wurden.

Adobe initiierte deshalb die Content Authenticity Initiative, ein Programm, das sich auf die Bekämpfung betrügerischer Manipulation von Inhalten im Internet konzentriert. Während der Veranstaltung zeigte der Hersteller, wie das neue Tool innerhalb von Photoshop und Behance funktionieren wird.

Die Initiative wurde erstmals auf der MAX 2019 vorgestellt und wird von Adobe in Zusammenarbeit mit The New York Times Company, Twitter Inc., Microsoft, BBC, Qualcomm Technologies Inc., Truepic, Witness, CBC und vielen anderen vorangebracht.

Sneaks

Seit geraumer Zeit gewährt Adobe während der MAX einen Blick in die Labors und zeigt, woran Adobe-Entwickler in aller Welt arbeiten. In diesem Jahr konzentrierten sich viele Sneaks auf bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Entwicklern und Designern. An anderer Stelle ging es darum, Designprozesse zu vereinfachen und für Kreative Möglichkeiten zu schaffen, mit Software gewissermaßen zu arbeiten wie mit Pinsel und Leinwand.

Aus dem Videobereich gab es bei den diesjährigen Sneaks eine Anwendung, bei der es darum ging, Bewegungsunschärfen mit Hilfe von Machine Learning zu korrigieren, also automatisiert und schnell nachzuschärfen.