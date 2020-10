Broadcast Solutions erwirbt litauischen Systemintegrator TVC

Insbesondere im Baltikum und in den GUS-Ländern verstärkt Broadcast Solutions mit der Übernahme von TVC nun seine Präsenz.

TVC mit Sitz im litauischen Siauliai ist ein Systemintegrator, der mit rund 25 Ingenieuren und Projektmanagern über die vergangenen Jahre mehr als 200 Medieninstallationen realisiert hat.

Nun hat Broadcast Solutions das Unternehmen übernommen: TVC wird weiterhin unter der Leitung von Geschäftsführer Ramunas Dirmeikis geführt, ist aber seit 22. Oktober 2020 nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Broadcast Solutions Group.

Der litauische Systemintegrator hat hat laut eigener Website unter anderem schon mehr als 100 Ü-Wagen für Kunden in Europa, dem mittleren Osten, Afrika und Asien ausgeliefert.

Dennoch überschneiden sich aus Sicht von Broadcast Solutions die Tätigkeitsschwerpunkte von TVC nur geringfügig mit den eigenen Aktivitäten des deutschen Systemintegrators. So bedienten Broadcast Solutions und litauische Systemintegrator etwa regional unterschiedliche Schwerpunkte.

Im Baltikum und in den GUS-Ländern verstärke Broadcast Solutions nun mit der Übernahme von TVC seine Präsenz und könne so ein noch umfangreicheres Angebot an Produkten und Lösungen sowie einen noch stärkeren Service und Support anbieten. Obwohl vollständig in die Broadcast Solutions Group integriert, soll der litauische Systemintegrator als unabhängige Einheit und weiterhin unter eigenem Namen auftreten.

Stefan Breder, CEO der Broadcast Solutions Group, sagt dazu: »Die Geschäftsstrategie von TVC mit einem Anteil von rund 60% Fixed-Installationen und 40% Konstruktion von Ü-Wagen ergänzt und spiegelt die Entwicklung und Strategie der Broadcast Solutions Group perfekt wider. Wir begrüßen Ramunas Dirmeikis und das gesamte TVC-Team als Teil der Broadcast Solutions Group und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.«

Ramunas Dirmeikis, CEO von TVC, fügt hinzu: »Wir freuen uns, nun Teil der Broadcast Solutions Group zu sein und setzen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich bin mir sicher, dass wir das Team von Broadcast Solutions mit unserer Erfahrung bestens unterstützen können.

Hintergrund: Litauen

Da vermutlich nicht jedem die Eckdaten von Litauen geläufig sind: Das Land im Baltikum hat rund 2,7 Millionen Einwohner und misst rund 65.000 Quadratkilometer. Rein flächenmäßig ist das die Größenordnung zwischen der Schweiz (41.000 qkm) und Österreich (84.000 qkm).