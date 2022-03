Vandors: Neuer Systemintegrator für den Kinobereich

Zukunftsfähige AV-Ausstattung für Kinos: das will die Vandors GmbH anbieten und umsetzen.

Als Full-Service-Partner für digitale Kinotechnik tritt die neue Vandors GmbH an: mit ganzheitlichen und individuell maßgeschneiderten Techniklösungen.

Hinter dem neu formierten Unternehmen stehen aber Experten und Firmen, die in der Kino-, Event- und Broadcast-Branche keineswegs unbekannt sind: Tammo Buhren von ZweiB, Thomas Landfried von Cinetec, Charlie Nedeltschev von Videocation und René Wagner von Okulon.

Vandors ist ein gemeinschaftlicher Rahmen für die genannten Unternehmen, die zwar auch weiterhin separat operieren werden, gegenüber den Kunden aber Kino-Lösungen aus einer Hand anbieten werden.

Mit Knowhow in den Bereichen digitale Kinotechnik, IT, Broadcast und Veranstaltungstechnik wollen Buhren, Landfried, Nedeltschev und Wagner ihr gebündeltes branchenübergreifendes Wissen einsetzen, um neue und frische zukunftsorientierte Ideen umzusetzen.

»Wir sind überzeugt von der Zukunftsfähigkeit des Kinos und glauben an die einzigartige Magie der großen Leinwand, die Menschen immer in ihren Bann ziehen wird. Die Transformation der gesamten Branche ist in vollem Gange, und wir möchten diese aktiv mitgestalten«, sagt Tammo Buhren. »Deshalb haben wir uns als Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen zusammengetan, um die Kinobetreiber_innen mit maßgeschneiderten Lösungen als verlässlicher Partner auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten.«

»Die Digitalisierung hat dem Technologiebereich ein schier unendliches Universum an Möglichkeiten eröffnet. Mein Antrieb ist es, Innovationen aus anderen Bereichen als neue und zuverlässige Lösungen den Kinos zugänglich zu machen«, freut sich René Wagner.

»Viele Kinos stehen zum Beispiel aktuell vor der Entscheidung, die digitalen Projektoren der ersten Generation austauschen zu müssen«, so Thomas Landfried. »Die neueste Generation der Laserprojektoren bietet sich da nicht nur aufgrund der deutlich brillanteren Bildqualität als erste Wahl an, sondern auch mit Blick auf laufende Kosten und Nachhaltigkeit.«

Charlie Nedeltschev ergänzt: »Neben der Wahl der geeigneten Hardware geht es auch immer darum, alle Systeme sinnvoll miteinander zu vernetzen, die Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen. Das schließt auch das Überwachen aller Geräte ein.«

Festinstallationen und Kinoprojekte aus einer Hand

Vandors will einen ganzheitlichen Ansatz bieten, der auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kinos eingeht. Von der Beratung über die Durchführung und Integration bis hin zum Service und der Betriebssicherheit setzt das Unternehmen demnach auf technische und kaufmännische Transparenz und einen offenen Dialog.

Nach einer eingehenden Bedarfsanalyse werden in der anschließenden Beratung alle geeigneten Technologien und wirtschaftlichen Aspekte besprochen. Basierend auf den Ergebnissen der Bedarfsanalyse und Beratung entwickelt Vandors dann ein maßgeschneidertes Konzept, das zum jeweiligen Kino und seinen Zielen passt, so das Unternehmen. Die Umsetzung und Integration der Kinotechnik erfolgt dann ebenfalls ganzheitlich und hat den Anspruch, ein zuverlässiges, wartungsfreundliches sowie gut strukturiertes und dokumentiertes System zu übergeben.

Ausführliche Schulungen des Teams gehören ebenso zum Angebot wie ein individueller Wartungsplan und die Möglichkeit von Fernwartung und -diagnose.

Wer heute ein oder mehrere Kinos betreiben will, benötigt oft Finanzierungs- und Leasing-Angebote für die Hardware. Er kann es aber auch komplett anders angehen: Vandors liefert auch die komplette technische Infrastruktur und arbeitet mit einem Finanzierungspartner, der in der Lage ist, solche Projekte zu stemmen. Deshalb gehören auch Finanzierungslösungen und Managed Services zum Angebot von Vandors.

Der Partner von Vandors im Finanzbereich ist TecumFinance, ein Unternehmen, das sich seit Jahren als Lösungsanbieter für Finanzierungsfragen im Medien-, AV- und Kinobereich spezialisiert hat (Meldung). Tecum ist auch selbst Minderheitsgesellschafter von Vandors.