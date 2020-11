Exklusive Viz Vectar Plus Online-Demo

Vizrt Automationsexperte Daniel Jaber bietet bei einem Online-Event Infos über die Live-Produktion von morgen – softwarebasiert und hardwareunabhängig mit Viz Vectar Plus.

25. November, 15 Uhr

Interessierte können sich bei dem Online-Event von den Möglichkeiten überzeugen, die Viz Vectar Plus bietet und die bei jeder Remote, Hybrid- oder Vor-Ort-Live-Produktion helfen werden. In der Session wird Vizrt auf folgende Features und Fragen der Teilnehmer live eingehen.

Hardware-Fesseln lösen

Viz Vectar Plus kann lokal, auf einem virtualisierten Server oder in der privaten oder öffentlichen Cloud installiert werden.

Darüber hinaus unterstützt Viz Vectar Plus, neben den klassischen Quellsignalen auch Videoconferencing-Tools (Teams, Go-To-Meeting, Skype, Zoom etc.), verschiedenste Webbrowser und Streaming-Protokolle (z. B. SRT).

Viz Vectar Plus erweitert Audio-Workflows durch ein eigenes NDI-Plugin, das mit Audio-Mixing und Processing Applikationen verbunden ist.

Das Plugin kann vollständig virtualisiert werden und interoperiert mit sämtlichen Dante/AES 67-Formaten.

Skalierbarkeit

Ein weiteres Viz Vectar Plus System lässt sich jederzeit hinzufügen, ganz so, wie es die Produktion erfordert.

Anpassungsfähigkeit

Dank des Viz Vectar Plus »Program Re-Entry«-Features ist es möglich, multiple Versionen des Programm-Outputs frei zu konfigurieren und festzulegen. Ein Programm-Output-Signal kann mit verschiedensten Grafiken, Auflösungen und Aspect Ratios ausgegeben werden, so dass mehrere Plattformen parallel bespielt werden können.