HMS: Werteorientierter Werbefilm

Der Studiengang »Werteorientierter Werbefilm« an der Hamburg Media School geht in die zweite Runde.

2020 hat der erste Jahrgang des Studiengangs Werteorientierter Werbefilm (WOW) an der Hamburg Media School das Studium beendet. Herausgekommen sind sechs Werbefilme, die in Kooperation mit NGOs, nachhaltig ausgerichteten Unternehmen und Kampagnen, die demokratische Entwicklungen vorantreiben, entstanden sind. Bis Ende März 2021 werden Bewerbungen für den Studienstart im Oktober angenommen.

Ein Jahr hat das Studium gedauert, nun haben die sechs Absolventinnen und Absolventen einen Masterabschluss und tragen den Titel M.A. Creative Producer. Dafür haben sie Lehrveranstaltungen in den Bereichen Entrepreneurship, Storytelling, Produktion und Marketing, digitale Transformation sowie Werbe- und Marketingpsychologie besucht sowie insgesamt zwölf reale Werbefilme gedreht und Kampagnen konzipiert.

Eine der Absolventinnen ist Lili Villányi. Sie hatte bereits viel Filmerfahrung, wollte sich dann aber weiter spezialisieren. »Mich hat vor allem interessiert, wie kommerzielle Werbefilme mit interessantem Storytelling und relevanten Inhalten kombiniert werden können«, erzählt Lili.

»Das Studium an der HMS hat uns gezeigt, wie wir Werbefilmstrategien und -Techniken so anwenden, dass sie einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen.« Ihr Abschlussprojekt war ein Werbefilm für Fairment, ein Unternehmen, das auf Nachhaltigkeit setzt, fair handelt und umweltschonend produziert.

Das Ziel ist es, Werbefilme zu drehen, die auf gesellschaftliche Entwicklungen und Missstände aufmerksam machen, nachhaltig produziert worden sind und zum Nachdenken anregen. Prof. Richard Reitinger, Künstlerischer Leiter an der HMS, erklärt: „Die Idee des WOW: Wir wollen die Macht der Werbung und die Macht der Wirtschaft gemeinsam dafür einsetzen, Menschenrechte und Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln.«

Das Studium ist gebührenfrei und wird inhaltlich und finanziell von renommierten Werbeunternehmen, Agenturen und Filmproduktionen gefördert. Dazu zählen 27 Km Film, Czar Film, Jung von Matt, Markenfilm, Sterntag Film, The Marmalade, Tony Petersen Film, TWF Verwertungsgesellschaft und Werbeweischer.

Studienvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Erststudium, eine besondere künstlerische Eignung und eine mehrjährige fachliche Tätigkeit in der Filmbranche, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren, bestehend aus der schriftlichen Bewerbung und einer Aufnahmeprüfung an der HMS. Der M.A. Werteorientierter Werbefilm kooperiert mit der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK). Die Studiendauer beträgt 12 Monate. Bewerbungen für den Studienstart im Oktober 2021 sind ab sofort und bis zum 31. März 2021 möglich.

Neben dem Studiengang Werteorientierter Werbefilm bietet die HMS ein Film-Studium mit den Spezialisierungen Regie, Drehbuch, Produktion und Kamera an. Dabei geht es immer um gesellschaftlich relevante Themen. Das kommt an, das zeigen auch drei Studenten-Oscars, zwei Kurzfilm-Oscar-Nominierungen und mehr als 600 Preise.

Weitere Informationen zum Studiengang bietet die Website.