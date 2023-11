GetOnSet: Duales Programm bringt Trainees an Sets

GetOnSet ist eine duale Ausbildung, Die HMS schafft die theoretischen Grundlagen, dann arbeiten die Trainees praktisch in Partnerunternehmen.

Die Hamburg Media School (HMS), die Moin Filmförderung und die Freie und Hansestadt Hamburg haben im vergangenen Jahr gemeinsam das Film-Traineeprogramm »GetOnSet« ins Leben gerufen. Das duale Programm soll einerseits den Fachkräftemangel in der Filmbranche bekämpfen und andererseits motivierten Talenten eine vielfältige Ausbildung ermöglichen.

Die Produktionsfirma Tamtam Film — eines der Partnerunternehmen des GetOnSet-Programms — startete am 5. Oktober 2023 die Dreharbeiten zu ihrem neuesten Projekt »Brüt« — und gleich drei Positionen der Produktion sind von ehemaligen GetOnSet-Trainees besetzt: die Position der ersten Regieassistenz, Motiv-Aufnahmeleitung und Tonassistenz. Das ist nicht nur ein schlagender Beweis für die Qualität des Programms, sondern zeigt auch die positive Entwicklung der Nachwuchsförderung in der Filmindustrie.

»Wir sind überaus stolz auf die ehemaligen Absolvent_innen des GetOnSet-Programms, die nun wichtige Gewerke bei ‚Brüt‘ einnehmen«, sagt Andrea Schütte, Geschäftsführerin der Produktionsfirma Tamtam Film. »Diese Leistung verdeutlicht, dass wir mit unserer intensiven Ausbildungsarbeit den richtigen Weg einschlagen und aktiv dazu beitragen, die nächste Generation von Filmschaffenden zu fördern.«

Auch die anderen der insgesamt 15 Trainees des Jahrganges können auf eine erfolgreiche Teilnahme am Programm zurückblicken: Nahezu alle Trainees haben ihren Weg in die Filmbranche fortgesetzt und Anstellungen gefunden — sei es in Festanstellung bei einem der Partnerunternehmen oder selbständig in freier Mitarbeit.

»GetOnSet ist eine duale Ausbildung. Bei den Partnerunternehmen erhalten die Trainees die notwendige Praxis und den direkten Zugang zur Branche, bei uns an der Hamburg Media School den theoretischen Unterbau und die persönliche Betreuung. Dieser Mix macht das Programm so erfolgreich«, so Ulrike Dobelstein-Lüthe, Leiterin der Weiterbildung an der HMS.

Auch für den kommenden Durchgang des Programms war die Nachfrage groß – bis zum Bewerbungsschluss hatten sich mehr als 150 Personen beworben. Anfang Oktober 2023 ging nun eine hochmotivierte und vielfältige Gruppe von zwölf Trainees an den Start. Sie verbringen den Großteil ihrer Zeit in einem der Partnerunternehmen, wo sie praktische Einblicke in die Filmwelt erhalten. An der Hamburg Media School vertiefen sie ihr Wissen durch theoretische Lehrinhalte.