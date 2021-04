Tividoo exklusiver deutscher Dejero Rental Partner

Dejero hat den Anbindungs-, Live-Streaming- und Event-Dienstleister Tividoo zum exklusiven Dejero Rental Partner für Deutschland ernannt.

Tividoo bietet mit Dejero EnGo und GateWay ein System an, das kritische Live-Videos und Daten in Echtzeit überträgt. Die Kombination aus Dejeros patentierter Smart Blending Technology, die verschiedene kabelgebundene und kabellose Internetverbindungen aus unterschiedlichen Quellen zu einem virtuellen sicheren »Netzwerk der Netzwerke« formt, mit der Dejero Hybrid Encoding Technology maximiert die Übertragungsqualität von Videos, da das System in Echtzeit auf Veränderungen der Netzwerkcharakteristiken und des Videosignals reagieren kann. Damit können Nachrichtenagenturen und Medien ihre Inhalte ganz einfach und kostengünstig praktisch überall hin mit höchstmöglicher Qualität übertragen.

Tividoo kombiniert die Dejero-Technologie mit einer sorgenfreien Distribution der Signale an beliebige CDN, inklusive Social Media und eigene Webseiten, und stellt so seinen Kunden ein einfach zu handhabendes Live-Streaming-Komplettpaket zur Verfügung – zum nur noch Einschalten und Loslegen.

Die Dejero-Produkte ergänzen daher die bisherigen Live-Streaming-Dienstleistungen ideal, und man freue sich bereits sehr darauf, viele spannende Kundenprojekte mit Dejero umzusetzen, so von Tividoo.