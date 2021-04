News: Kurz und knackig – KW 15/2021

Vodafone hat 2 von 10 bis 2023 für 5G geplanten Rechenzentren in Betrieb und startet einen von der Kopplung an LTE unabhängigen »5G Standalone«-Tarif. Die Segmentierung lokaler Netze (»Network Slicing«) ermögliche z.B. die flexible standortunabhängige Anbindung von TV-Kameras über virtuelle Funknetze statt per Kabel.