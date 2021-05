Neuer Geschäftsführer für Teracue

Jakob Breitkopf übernimmt als neuer Geschäfsführer die Leitung von Teracue.

Der Diplom-Ingenieur Jakob Breitkopf ist seit 1. April 2021 neuer Geschäftsführer der Teracue GmbH. Das Unternehmen ist Streaming-Spezialist, bietet Hard- und Software-Produkte für IPTV und Video Networking an. Jakob Breitkopf blickt mit Spannung auf seine neue Aufgabe und erklärt: »In diesem Unternehmen steckt immenses Potenzial, was die Entwicklung weiterer innovativer Lösungen betrifft und deren Vermarktung — auch über die bisherigen Zielmärkte hinaus.«

Thorsten Lipp, CEO Leyard Europe: »Mit Jakob konnten wir einen anerkannten Branchenkenner für die Führung der Teracue GmbH gewinnen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise und seinem Netzwerk einen großen Beitrag für das weitere Wachstum von Teracue leisten kann.«

Breitkopf ist Diplom-Ingenieur für audiovisuelle Medien und kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Positionen in der deutschen AV- und Broadcast-Branche zu Teracue. Nach mehreren Jahren als Niederlassungsleiter bei XL Video / XL Solutions wechselte Breitkopf nach der Übernahme des Unternehmens durch PRG in den Vertrieb der Production Resource Group AG und verantwortete dort zuletzt mehrere Jahre als Head of Sales and Account Management den Bereich Corporate Events & Trade Shows.

Teracue entwickelt und vertreibt seit 1991 hochqualitative Lösungen für die Verteilung von Videosignalen über Netzwerke, die zum Beispiel in Rundfunkanstalten, Leitstellen, der Medizintechnik oder auch auf Kreuzfahrtschiffen Einsatz finden, wo Videoinhalte on-demand in die Kabinen der Passagiere gestreamt werden. 2014 wurde Teracue Teil der Eyevis Gruppe und agiert seit deren Übernahme in 2018 als innovativer und leistungsstarker Teil der international vertretenen Leyard Gruppe, zu der neben Display-Herstellern wie Leyard, Planar und Eyevis auch Unternehmen wie NaturalPoint, ein führender Anbieter optischer Tracking-Lösungen, gehören.