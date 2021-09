Rohnke neuer Geschäftsführer des VTFF

Neuer Geschäftsführer des Verbands VTFF ist Achim Rohnke.

Achim Rohnke, der von 2008 bis 2019 Geschäftsführer von Bavaria Film war, ist nun Geschäftsführer des Verbands Technischer Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF). Diese Stelle wurde vakant, weil die bisherige VTFF-Geschäftsführerin Christine Grieb nach 15 Jahren den Verband verlassen hat.

Der VTFF hat gleichzeitig ein neues Führungsmodell beschlossen und will sich künftig auch breiter aufstellen. Neben der Hauptgeschäftsstelle in Berlin soll es zusätzliche Standorte in Köln und München geben. Rohnke soll im Zuge der Umgestaltung in der Verbandsspitze auch mehr Kompetenzen haben als seine Vorgängerin.

»Ich freue mich, dass es gelungen ist, Achim Rohnke als neuen Geschäftsführer für den Verband gewinnen zu können. Mit ihm wird der VTFF noch näher an die Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen rücken. Unsere Mitglieder werden auf allen Ebenen von seinen Ideen, seinem Fachwissen und Netzwerk profitieren können«, schrieb Stefan Hoff, Vorstandsvorsitzender des VTFF auf LinkedIn.