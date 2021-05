Neuer Leiter für Bosch Communications

Ramesh Jayaraman ist neuer Senior Vice President und General Manager der Business Unit Communications von Bosch.

Der Geschäftsbereich Building Technologies von Bosch hat Ramesh Jayaraman zum Senior Vice President & General Manager seiner Business Unit Communications berufen. Jayaraman übernimmt mit sofortiger Wirkung die globale Führung für die Marken Bosch, Dynacord, Electro-Voice, RTS Intercoms und Telex , die in der Bosch-Communications-Familie organisiert sind.

»Es ist aufregend, dem Communications-Team in dieser Zeit der Veränderungen und Möglichkeiten beizutreten«, sagt Jayaraman. »Es war besonders anregend zu sehen, wie Bosch sich proaktiv an die neuen Herausforderungen angepasst hat, die durch Covid entstanden sind — eine meiner ersten Prioritäten ist es, auf diesem Schwung aufzubauen und unser Unternehmen in neue Wachstumsbereiche zu führen, die sich an den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden orientieren.«

Jayaraman bringt eine Fülle von Erfahrungen und Branchenkenntnissen in seine neue Rolle ein. Bevor er zu Bosch kam, war Jayaraman Vice President und General Manager, Asia Pacific für Harman Professional Solutions. Vorher war Jayaraman Managing Director für den Asien-Pazifik-Raum und Executive Director bei der Ariston Thermo Group. Davor war Jayaraman in verschiedenen Positionen bei Tyco Fire and Security in den USA, Asien-Pazifik, China und Indien tätig. Er begann seine Karriere als Berater in Europa, hat einen Abschluss in Maschinenbau vom Delhi College of Engineering und einen MBA von der University of Illinois.

Jayaraman plant, seine internationale Perspektive im Rahmen einer globalen Expansionsstrategie für die bekannten Marken der Communications-Familie ins Spiel zu bringen. »Ich bin beeindruckt von der Leidenschaft unserer Teammitglieder — die Unternehmenskultur hier ist eine ganz offensichtliche Stärke«, sagt er. »Alles beginnt mit dem Kunden, und ich sehe großes Potenzial für unser weiteres Wachstum in neuen Märkten, angetrieben durch eine erhöhte Markenbekanntheit und die Fokussierung unserer tiefgreifenden technischen Expertise und Ressourcen auf Produkte, die für die heutigen Endverbraucher sinnvoll sind. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Kunden, Partnern und Kollegen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und Input zu sammeln, um diese Ziele zu erreichen.«

Jayaraman arbeitet von der Zentrale der Business Unit in Burnsville, Minnesota, aus.