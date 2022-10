Warner Bros. Discovery will ins Metaverse

Warner Bros. Discovery Sports und Infinite Reality arbeiten zusammen, um neue Optionen für Sport-Communities, Athleten und Marken zu schaffen, sodass diese im Metaverse miteinander interagieren können.

Warner Bros. Discovery Sports und Infinite Reality haben eine Partnerschaft geschlossen, mit dem Ziel, den Zuschauern eine neue und revolutionäre Möglichkeit zu geben, sich ihrem Lieblingssport zu widmen. Mit dieser mehrjährigen Vereinbarung ist Infinite Reality, Anbieter von Metaverse-Engagements, nun der exklusive Metaverse-Partner von Discovery Sports Events.

Beide Organisationen arbeiten zusammen, um neue Optionen für Sport-Communities, Athleten und Marken zu schaffen, sodass diese innerhalb von virtuellen Umgebungen, die speziell für kommende Discovery Sports Events Produkte entwickelt werden, miteinander interagieren können.

In einem ersten Schritt werden Discovery Sports Events und Infinite Reality ein Metaversum-Erlebnis während der kommenden UCI Track Champions League vorstellen, der neuen Bahnradsport-Serie, die im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, um ein spannendes, spektakuläres Zuschauererlebnis zu kreieren.

Mit der Partnerschaft nutzt Warner Bros. Discovery Sports erstmalig das Potenzial der Web3-Technologie für seine Sportangebote in Europa, indem ein internationales Event-Erlebnis in das Metaverse erweitert wird. Das Engagement des Unternehmens, die neuesten Innovationen im Unterhaltungsbereich in den Sport zu bringen, bietet den Partnern innovative Möglichkeiten zur Einbindung der Fans sowie das Potenzial für neues Wachstum, das zur kontinuierlichen Entwicklung der einzelnen Sportarten und Veranstaltungen beitragen wird.

Firmenvideo über das Metaverse Fan-Erlebnis

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, sagt: »Die Partnerschaft von Warner Bros. Discovery Sports mit Infinite Reality zeigt, wie wir die neuesten Innovationen nutzen wollen, um die Verbindungen zwischen unseren Zuschauern, eigenen Serien und Markenpartnern zu vertiefen und Möglichkeiten für neue Wachstumsbereiche rund um unsere verschiedenen Sportbereiche zu entdecken. Wir sind begeistert von dem Potenzial, neue Zuschauer auf unterschiedliche Weise für Live-Sport zu begeistern und das Erlebnis über die Live-Umgebung hinaus auf noch mehr Orte auszudehnen, an denen Menschen interagieren und Zeit verbringen.«

»In den kommenden Jahren werden wir neue Wege bei metaversen Erlebnissen rund um Live-Sportveranstaltungen beschreiten und den Fans die Möglichkeit geben, sich auf neue und aufregende Weise mit dem Sport zu beschäftigen. Wir sehen die Vorabpremiere während der UCI Track Champions League als eine hervorragende Gelegenheit, neue Wege für Storytelling und Fan-Engagement zu eröffnen und wichtige Erkenntnisse für die Ausweitung unserer Partnerschaft auf andere Bereiche im Portfolio von Discovery Sports Events zu gewinnen.«

John Acunto, CEO von Infinite Reality, Inc., ergänzt: »Infinite Reality ist begeistert, mit einem so dynamischen und renommierten Unternehmen zusammenzuarbeiten und dessen Metaversum zu unterstützen. Dies ist nur der Anfang, um fantastische Inhalte auf einzigartige und immersive Weise mit ihrem Publikum zu verbinden. Wir können es kaum erwarten, die Begeisterung der Fans zu sehen, während sie sich mit der UCI Track Champions League beschäftigen, und ihnen den Sport, den sie lieben, auf eine völlig neue und revolutionäre Weise näher bringen.«

Fans können jedes Event der UCI Track Champions League 2022 auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports verfolgen, darunter Discovery+, Eurosport und GCN+. Das erste Event der Bahnradsport-Serie findet am 12. November auf Mallorca statt.