Grass Valley und Qvest schließen Vertrag über 25 Millionen US-Dollar

Die beiden Unternehmen werden ihre Expertise in gemeinsamen Technologie-Projekten insbesondere in der Medienbranche einbringen.

Für Qvest bringt die Vereinbarung sowohl technologische, operative als auch wirtschaftliche Vorteile. So ist das Unternehmen nun in der Lage, die fortschrittlichen Produktionslösungen von Grass Valley bei seinen Technologieprojekten stärker zu standardisieren und so von Skaleneffekten, passgenauen Geschäftsmodellen und einer engeren technologischen Zusammenarbeit zu profitieren.

»Die Medien- und Unterhaltungsindustrie entwickelt sich in einem rasanten Tempo, und der Bedarf nach mehr Inhalten auf auf einer größeren Anzahl von Geräten wächst ungebremst«, sagt Christian Massmann, CSO von Qvest. »Unsere Kunden sind die Eckpfeiler der M&E-Branche und reichen von Nachrichtensendern über Sportsender und Video-Streaming-Diensten bis hin zu großen Filmstudios. Diese technologieabhängigen Unternehmen verlangen nach hochmodernen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Dienste zu differenzieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Um unseren Kunden dies bieten zu können, haben wir zusätzlich zu unserem Technologie- und Transformations-Know-how über viele Jahre hinweg ein weltweites Partnernetzwerk aus erstklassigen Produktherstellern aufgebaut. Indem wir in Zukunft noch enger mit dem Team von Grass Valley zusammenarbeiten, können wir gegenseitig von spezifischen Kenntnissen der Märkte profitieren, unsere Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und Einkaufsprozesse optimieren.«

Durch die Vereinbarung bilden beide Partner eine globale und langfristige strategische Partnerschaft, die auf der bewährten Erfahrung, dem gegenseitigen Vertrauen sowie den starken Kundenbeziehungen in der Medien- und Unterhaltungsindustrie aufbaut.

Tim Shoulders, CEO und Präsident von Grass Valley, ergänzt: »Wir freuen uns, die nächste Phase der strategischen Partnerschaft mit Qvest einzuleiten und gemeinsam die Vorteile der Win-Win-Vereinbarung zu nutzen. In den vergangenen 20 Jahren haben wir eine starke Allianz geschmiedet. Dieser nächste Schritt wird unsere technologische und geschäftliche Zusammenarbeit weiter stärken und unseren Kunden erstklassige Lösungen bieten, die sowohl aktuelle operative Herausforderungen als auch längerfristige Transformationsziele adressieren.«