News: Kurz und knackig – KW 50/2024

Der deutsche Zweig des Kulturkanals zieht per Januar in das SWR-Gebäude in der Baden-Badener Ernst-Becker-Str. um. Das alte denkmalgeschützte SWR-Haus entsprach den gewachsenen Anforderungen nicht und wurde samt IT-Infrastruktur an die Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung GSE verkauft.