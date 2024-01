Andreas Reisenzahn bei Klotz AIS

Andreas Reisenzahn kehrt zurück in die ProAV/ Multimedia-Branche und zur Klotz AIS GmbH.

Andreas Reisenzahn unterstützt seit Januar 2024 das internationale Vertriebsteam von Klotz AIS als Business Development Manager mit dem konzeptionellen Auf- und Ausbau digitaler Vertriebsstrukturen sowie mit einer strategischen Ausweitung der Social-Media-Präsenz in den Marktsegmenten MI, Rental, Broadcast, Installation, Theater und Schiffsbau.

Andreas Reisenzahn hat einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt im Schwerpunkt Marketing und verfügt über eine langjährige internationale Vertriebserfahrung aus unterschiedlichen Branchen für technisch anspruchsvolle, erklärungsbedürftige Produkte.

In den vergangenen Jahren hat er sich intensiv mit dem digitalen Vertrieb, insbesondere der Entwicklung und Implementierung von Navigator- und Konfiguratorsystemen als technische Basis zur Abbildung spezialisierter B2B Suchmaschinen beschäftigt.

Andreas Reisenzahn kehrt nach mehreren Jahren zurück in die ProAV/ Multimedia-Branche und zurück zur Klotz AIS GmbH. Peter Klotz, Member of Board, Marketing & Sales, sagt: »Ich freue mich sehr, dass Andreas Reisenzahn wieder dem Klotz-Team angehört, um gemeinsam unsere Marke in einem dynamischen Marktumfeld weiter bekanntzumachen und neue technologische Maßstäbe zu transportieren.«