Media Broadcast erweitert 5G-Technologiezentrum

Das 5G-Technologiezentrum von Media Broadcast ist jetzt auch in Köln präsent und bietet hier einen hybriden Remote-Betrieb an.

Die gesamte Funktionalität des 5G-Campusnetzes das bisher schon am Standort Nauen in Berlin zur Verfügung stand (Bericht) und auch weiter dort aktiv bleibt, steht nun auch in der Zentrale von Media Broadcast in Köln zur Verfügung. Media Broadcast hat somit sein 5G-Technologiezentrum um einen weiteren Standort in Köln erweitert.

Das Besondere hierbei: Der 5G-Core wird weiterhin im Rechenzentrum in Nauen betrieben, die Funkzelle in Köln ist via Glasfaser daran angebunden. Einschränkungen im Funktionsumfang und der Performance ergeben sich dadurch nicht. Diese Konstellation ermöglicht kommerziell effiziente und technisch höchst leistungsfähige Lösungen für Anwendungen mit einem zentral aufgebauten 5G-Core und Funkzellen an mehreren Außenstandorten, zum Beispiel Fußballstadien, Baustellen, Produktionsstandorten oder landwirtschaftlichen Flächen.

Die Installation ist grundsätzlich modular aufgebaut, so dass auch hybride Ansätze möglich sind. So lassen sich einzelne Funktionen des von Media Broadcast eingesetzten Open 5G Core von Fraunhofer Fokus dezentral platzieren, wodurch beispielsweise der Traffic zwischen den 5G-Endgeräten nicht erst über den 5G-Core geroutet werden muss, sondern lokal innerhalb der Mobilfunkzelle verbleibt. Mit dieser Konstellation werden sowohl bei der Datenmenge als auch bei der Latenz die für 5G typischen Spitzenwerte erreicht.

Um eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit zu garantieren und damit künftige Erweiterungen problemlos möglich zu machen, wurde der 5G Core auf den beiden führenden Container-Technologien Kubernetes und Docker implementiert. Hierdurch lässt sich nicht nur die jeweilige Performance-Zuteilung für die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems ideal austarieren, es werden auch Verfügbarkeiten erreicht, die für vitale Geschäftsprozesse unabdingbar sind.

Unternehmen, die über den Einsatz eines 5G-Campusnetzes nachdenken, können ihre Anwendungen jetzt an beiden Standorten testen und damit wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf eine mögliche Einführung gewinnen.

Media Broadcast entwickelt seit über einem Jahr erfolgreich diverse Anwendungen für private 5G-Netze und hat die Stabilität und Leistungsfähigkeit für Live-TV-Produktionen bei der Fußballeuropameisterschaft Euro2020 bereits unter Beweis gestellt.

Mit der 5G Blue Box steht Kunden ein komplettes 5G-Campusnetz in einer Basiskonfiguration inklusive Planungsleistungen sowie individuellen Erweiterungsoptionen zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung.