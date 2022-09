Cooke investiert in Personal und Produktionsstätte

Cooke Optics investiert in eine britische Produktionsstätte, ein Kreativzentrum in Peking und besetzt Schlüsselpositionen mit neuem Personal.

Im Industriegebiet Crest Rise im britischen Leicester, in der Nähe seines bestehenden Werks, hat Cooke Optics eine neue Produktionsstätte errichtet. Dort konzentriert das Unternehmen die Herstellung von Objektiven der Baureihe S8/i FF.

In Peking investierte der Hersteller in ein Kreativzentrum, um die wichtige dortige Kinoregion besser unterstützen zu können.

Zudem gab das Unternehmen auch mehrere Neueinstellungen bekannt, darunter Daniela Kesselem, die früher bei Leitz und Schneider Optics tätig war und nun als Chief Product Officer bei Cooke eingestiegen ist.

Tim Pugh, CEO von Cooke Optics: »Unsere Investitionen in Anlagen zur Verbesserung der Produktion und der regionalen Präsenz sind Grundsteine für eine bessere Unterstützung unserer Kunden weltweit.«

Er führt weiter aus: »Die S8/i-FF-Produktionsanlage wird es uns ermöglichen, Premium-Objektive viel schneller als bisher in die Hände unserer Kunden zu geben, während unser neues Kreativzentrum in Peking es lokalen Filmemachern ermöglicht, unsere verschiedenen Objektivreihen in einer entspannten Umgebung auszuprobieren, wobei ihnen Experten zur Seite stehen.«

Produktionsstätte Crest Rise

In Crest Rise hat Cooke eine 600 m2 große Produktionsstätte errichtet. Sie wurde eigens in Auftrag gegeben, um die schnelle Einführung der neuen S8/i FF T1.4-Reihe zu ermöglichen. Ziel ist es, dort einen Jahresausstoß zu erreichen, der alle bisherigen Cooke-Produktreihen deutlich übertrifft. Die sphärischen S8/i-FF-Objektive gehören mit einer Lichtstärke von T1,4 zu den lichtstärksten Objektiven, die derzeit für Vollformataufnahmen zur Verfügung stehen. Drehen bei schlechten Lichtverhältnissen sowie maximale Kontrolle über die Schärfentiefe bei Vollformatproduktionen sind die Merkmale dieser Objektivbaureihe.

Die Herstellung dieser Produktreihe erfordert laut Hersteller eine andere Methodik als bei anderen Cooke-Objektiven, weil sie kleiner, leichter und speziell für den Einsatz in Digitalkameras entwickelt wurden. Die Anlage wurde so konzipiert, dass eine Erweiterung möglich ist, um auch die verbleibenden Brennweiten, das komplette S8/i FF-Sortiment aus 16 Objektiven dort herstellen zu können. Cooke hat zwölf zusätzliche Mitarbeiter für die Montage und weitere sechs Mitarbeiter für die Glasproduktion eingestellt.

Kreativzentrum im Chaowai

Cooke eröffnet außerdem ein neues Kreativzentrum in Chaowai Soho im Bezirk Chaoyang in Peking. Das dortige Zentrum wird geleitet von Anson Gil Mercado, Technical Sales Manager, und es verfügt über ein hauseigenes Studio, in dem Kunden eine Vielzahl von Cooke-Objektiven testen können, sowie über Besprechungsräume und einen Lounge-Bereich für Veranstaltungen.

Das chinesische Kreativzentrum ist die zweite regionale Cooke-Einrichtung, die in den letzten Monaten eröffnet wurde, nach dem erfolgreichen Start der Einrichtung in Burbank in den USA.

Neue Mitarbeiter in Schlüsselpositionen

Daniela Kesselem hat bei Cooke die neue Position als Chief Product Officer übernommen. Kesselem verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Director of Product Management bei Leitz und Schneider Optics. In ihrer neuen Rolle wird sie die Entwicklung, Planung und Umsetzung der neuen Produkt-Roadmap leiten. Ihre Aufgaben wird sie überwiegend von Deutschland aus wahrnehmen.

Peter Dorai kommt als Vertriebsleiter für Indien, Afrika und den Nahen Osten zu Cooke. Zuletzt war er als Sales Manager für Zeiss in Indien tätig. Dorai verfügt über umfassende Marktkenntnisse und weitreichende Kundenbeziehungen, die es Cooke ermöglichen sollen, seine Präsenz in diesem wachsenden geografischen Markt auszubauen.

Carey Duffy wechselt in die neue Rolle des Director of Product Experiences, nachdem er mehr als sechs Jahre als Director of Sales Europe tätig war. In seiner neuen Rolle soll Duffy den Vertrieb unterstützen, indem er den Kontakt zu Filmemachern, wichtigen europäischen Kunden und der Presse vertieft.

Jaimie Cluer verstärkt das Cooke-Verkaufsteam in der Funktion als European Account Manager. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Objektivproduktion bei Cooke soll Cluer den Kunden umfangreiches Produktwissen zur Verfügung stellen.

Chris D’Anna hat bei Cooke die neue Position des Technical Sales Representative in der neuen Niederlassung in Burbank übernommen. D’Anna war zuletzt bei Schneider Optics in verschiedenen Funktionen vom Vertrieb bis zum Marketing tätig. In seiner Funktion wird er Kunden an der US-Westküste betreuen.