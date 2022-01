MRMC: Mehr Personal im Broadcast-Bereich

MRMC hat zwei neue Führungskräfte für den Broadcast-Markt angestellt: Amanda Dixon und Karl Hillcoat-Williams.

Mark Roberts Motion Control (MRMC) will seine Wachstums- und Expansionsstrategie auf dem Broadcast-Markt intensivieren und beschäftigt hierfür zwei weitere Führungskräfte: Amanda Dixon als Broadcast Marketing Manager und Karl Hillcoat-Williams als Broadcast Customer Support Manager.

In den letzten 16 Jahren war Amanda Dixon in Marketingpositionen bei verschiedenen Broadcast-Technologieunternehmen tätig, darunter bei JVC, Pebble Beach und zuletzt fünf Jahre lang in leitender Position bei TSL Products. Außerdem war sie fünf Jahre lang im Marketingteam der internationalen Broadcast-Messe IBC tätig.

Als ausgebildete Grafikdesignerin und Marketingspezialistin wird Amanda Dixon ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketingstrategie, Kampagnenentwicklung und Kommunikation sowie ihr tiefes Verständnis der Broadcast-Branche und ihrer Zukunft in die wachsende Broadcast-Sparte von MRMC einbringen. Mit ihren Schwerpunkten Content Marketing, Stack Development und Sales sowie Account Based Marketing soll Dixon dazu beitragen, die Marke und die Produkte des Unternehmens auf ein neues Niveau zu heben und neue Geschäftsmöglichkeiten für den Vertrieb zu schaffen.

»Ich habe keinen Zweifel daran, dass MRMC einen großartigen Karriereschritt für mich darstellt«, sagt sie. »Die Leidenschaft und Innovation, die das Unternehmen und sein Team an den Tag legen, sind offensichtlich. Das Unternehmen hat ehrgeizige Wachstumspläne, und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um den Broadcast-Bereich des Unternehmens auszubauen.«

Karl Hillcoat-Williams stößt ebenfalls zum MRMC-Broadcast-Team als Broadcast Customer Support Manager. Da die Zahl der Projekte in der Abteilung eindrucksvoll wächst, wird es die Aufgabe von Hillcoat-Williams sein, der wachsenden Zahl von Kunden einen engagierten Service zu bieten.

Karl Hillcoat-Williams bringt Kenntnisse in der Mikroelektronik und Erfahrungen als Testingenieur für Postproduktion, Film, Fernsehen und Live-Übertragungen in das Unternehmen ein. Seine Erfahrung in der Entwicklung und Wartung von Service- und Schulungsaktivitäten auf internationaler Ebene wird ihn in die Lage versetzen, genau die Art von Support zu leisten, die für den Ausbau des Erfolgs von MRMC in diesem Sektor entscheidend sein wird.

»Ich habe die Welt ausgiebig bereist und eine Vielzahl von Kunden und Wiederverkäufern betreut, von Post-Unternehmen und nationalen Broadcastern bis hin zu Werbeagenturen und akkreditierten Schulungszentren«, erläutert Hillcoat-Williams. »Meine Leidenschaft für diese Branche hat mir die einmalige Gelegenheit eröffnet, bei MRMC einzusteigen. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und Erfahrungen einzubringen, um unseren Kunden den bestmöglichen Service und Support zu bieten.«

»Ich freue mich, Amanda und Karl im MRMC-Team und insbesondere in der expandierenden Broadcast-Abteilung willkommen zu heißen«, kommentiert Paddy Taylor, Head of Broadcast bei MRMC. »Zusammen verfügen sie über jahrzehntelange detaillierte Kenntnisse vieler Facetten dieses dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Marktes, und wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, diesen Markt zu neuen Höhen zu führen, während wir weiterhin neue Produkte und neue Dienstleistungen einführen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.«