EMG: Steinbusch löst Hoff ab

René Steinbusch übernimmt die Geschäftsführung von EMG Germany. Der bisherige CEO Stefan Hoff scheidet aus.

Die EMG Germany GmbH stellt ihre Geschäftsführung neu auf: René Steinbusch, bisher COO des TV-Dienstleisters, übernimmt nun die Geschäftsführung von EMG Germany als CEO. Er folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Stefan Hoff, der nach 14 Jahren von dieser Position zurücktritt.

Mit der Berufung von René Steinbusch als neuem CEO von EMG Germany legt die EMG Gruppe die Verantwortung für ihr Engagement auf dem deutschen Markt in vertraute Hände. Seit 2009 wirkte der heute 52-jährige Bonner, damals noch unter der Firmierung als Nobeo, als Leiter Organisation und Personal sowie als Prokurist und Mitglied des Führungsteams. In den letzten sechs Jahren leitete René Steinbusch als COO zudem die Bereiche HR und Commercial. Zu seinem künftigen Fokus in der Rolle des CEO zählt unter anderem die Entwicklung neuer Wachstumsstrategien, für die René Steinbusch fortan eng mit Shaun Gregory, CEO der gesamten EMG Gruppe, zusammenarbeiten wird.

»Nachdem die Verschmelzung der Nobeo GmbH zur EMG vollständig abgeschlossen ist, ist nun der ideale Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel der EMG Germany auf dem hiesigen Markt als auch im europäischen wie weltweiten Verbund der EMG Gruppe aufzuschlagen. Ich danke Shaun Gregory und dem Global Leadership Team für das Vertrauen in meine Person und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit«, kommentiert René Steinbusch seine neue berufliche Herausforderung.

Shaun Gregory ergänzt: »Die EMG Germany ist ein bedeutender Teil der EMG-Gruppe und ein Markt, in dem wir über unser studiobasiertes Kerngeschäft hinaus enormes Potenzial sehen. Wir prüfen eine Reihe neuer Möglichkeiten, und ich bin überzeugt, dass diese Pläne unter der Führung von René Steinbusch mit großem Erfolg umgesetzt werden. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle aber auch Stefan Hoff, der unser deutsches Unternehmen seit 2008 souverän durch viele Veränderungen und Herausforderungen geführt hat. Für seine zukünftigen Pläne und Unternehmungen wünschen wir alle ihm nur das Beste.«

Der bisherige Geschäftsführer von EMG Germany, Stefan Hoff, verlässt das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen: »Die Zusammenführung aller zur EMG Gruppe gehörenden Unternehmen unter einer Marke wurde nun final umgesetzt. Daran habe ich als Mitglied des EMG Group Leadership Teams mit viel Freude und Engagement gearbeitet. Auch die Nobeo GmbH wurde erfolgreich als EMG Germany GmbH auf dem Markt etabliert. Für mich ist dies ein guter Moment, die Verantwortung nun mit einem guten Gefühl an meinen langjährigen Kollegen René Steinbusch zu übergeben und neue, spannende Wege zu gehen.« Als Vorstandsvorsitzender des VTFF bleibt Stefan Hoff weiter im Amt.