Veranstaltung: Hybride Medien-Workflows mit AWS

Logic veranstaltet beim WDR in Köln ein Event mit dem Titel »Hallo Hybrid – Hybride Medienworkflows auf AWS«.

Gemeinsam mit AWS veranstaltet Logic Media am 16. August 2022 ein Event, bei dem es um hybride Medien-Workflows mit AWS geht. Mit Vorträgen und Workshops sollen Infos und »Best Practices« zu diesem Themengebiet vermittelt werden.

Verschiedene Partner von Logic und AWS erläutern den aktuellen Stand der derzeitigen Möglichkeiten von Produktionen in der Cloud, ihren hybriden Zwischenformen und geben einen Ausblick auf zukünftige Neuerungen. Ganz praktisch dreht sich das Event auch um die Frage, was derzeit möglich ist und was noch nicht. Die Besucherinnen und Besucher sollen ganz konkrete Entscheidungshilfen bei den Überlegungen in Richtung Cloud-Produktion erhalten.

So wird das Programm durch die Partner Grass Valley, Cutting Room, Insys und NPAW vervollständigt, die mit ihren Lösungen im Verbund eine komplette Produktions- und Wertschöpfungskette auf AWS abbilden können. Diese könnte folgendermaßen aussehen: User produzieren den Content mit Lösungen von Grass Valley, mit Cutting Room wird er im Browser editiert, mit Insys verschlüsseln User den Content via Serverless DRM und stellen ihn auf einer Online Video Plattform zur Verfügung, dessen Distribution über CDN und Konsum am Endgerät via NPAW analysiert wird.

Logic selbst ist zertifizierter »AWS Solution Provider« und verfügt über tiefgreifendes Wissen in der Medienproduktion mit AWS und bietet darüber hinaus viele Zusatzleistungen, wie etwa das Portal-Framework, mit dessen Workflows und Frontends User Medienproduktionen in AWS leicht und ohne Programmierkenntnisse durchführen und managen können.

Der Aspekt »Hybrid-Produktion« kommt etwa in den am Anfang einer Produktion stehenden Hardware-Geräten von Grass Valley zum Tragen, die quasi als On-Premise-Bedieneinheiten der Ressourcen in der AWS Cloud fungieren und durch ihre IP-Anbindung und Abbildung in der Cloud als Shared Ressources viele zusätzliche Produktionsmöglichkeiten eröffnen. Hier sind dem Ressourcen-Management fast keine Grenzen gesetzt, erläutert Logic.

Der Logic-Part der Veranstaltung befasst sich zusätzlich mit den Anforderungen, die man an Teams und die Organisation in Medienhäusern oder Produktionsfirmen stellen sollte, bevor man sich mit der Migration in die Cloud beschäftigt. Des weiteren werden Projekte aus dem Umfeld Portal und AWS vorgestellt, die Logic bereits realisiert hat, sowie ein Ausblick, welche Workflows noch umgesetzt werden (können).

Die Veranstaltung findet am 16. August 2022 von 9:30 – 16:00 Uhr im NATO-Saal des WDR Funkhauses, Wallrafplatz 5 in Köln statt.

Die Anmeldung zum Event »Hallo Hybrid – Hybride Medienworkflows auf AWS« ist hier online möglich. Dort ist auch die aktuelle Agenda zu finden.