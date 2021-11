TV Skyline: Strom von der Garage

TV Skyline hat in Photovoltaik auf seinen Ü-Wagen-Hallen investiert.

Seit diesem Sommer erzeugt TV Skyline auf seinen drei Ü-Wagen-Hallen auch Strom. Insgesamt ließ das Unternehmen im vergangenen Sommer Solarpanel mit einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern auf den Dächern verlegen und erzeugt nun per Photovoltaik zumindest einen Teil des Stroms, der bei den Produktionen des Unternehmens benötigt wird, in Form von regenerativer Energie wieder zurück.

So sammelt das Unternehmen am eigenen Firmensitz in Mainz nun Sonnenenergie: »Wir freuen uns nun noch mehr, wenn die Sonne scheint und wir so noch ein Stück grüner und umweltfreundlicher werden«, sagt TV Skyline. Der Weg soll laut TV Skyline weiter beschritten werden: »Wir legen nächstes Jahr nochmal nach …«

Insgesamt gibt es in der Film- und TV-Produktion natürlich viel Potenzial, um grüner und umweltbewusster zu werden — aber es tut sich auch durchaus schon etwas. So baute etwa auch das Handelshaus Mediatec in diesem Jahr Photovoltaik auf’s Dach (Artikel).

Innerhalb der Branche scheint sich ein wachsendes Bewusstsein für grüne Themen durchzusetzen, davon zeugen zahlreiche Initiativen, wie man direkt an den jeweiligen Sets, aber auch in puncto Stromerzeugung, Transport, Logistik und Recycling nachhaltiger wirtschaften kann (Beispiele).