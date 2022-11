Grüne Fußballübertragungen bei RTL

Erste Produktionen von RTL, die mit dem »Green-Motion«-Label ausgezeichnet wurden, waren Fußballübertragungen.

Unter den ökologischen Mindeststandards (ÖMS) des Arbeitskreises »Green Shooting« wurden zwei Fußballübertragungen von RTL erfolgreich abgeschlossen: Die erste RTL-Produktion aus dem eigenen Haus, die mit dem »Green-Motion«-Label ausgezeichnet wurde, war die Übertragung des Heimspiels des 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad bei RTL, die im Rahmen des 3. Spieltags der Uefa Europa Conference League am 6. Oktober 2022 stattfand.

Auch die Produktionen des fünften Spieltags der Europa League am 27. Oktober 2022 wurden komplett unter »grünen« Bedingungen umgesetzt. Bei diesem Projekt, das von der Uefa initiiert wurde, standen dem Fußball-Verband unter anderem die Green Consultants von RTL Deutschland als Expert_innen zur Seite. Somit wurden auch die aus deutscher Sicht interessanten Spiele SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus und Union Berlin vs. Sporting Braga« unter den ÖMS realisiert.

Nach der erfolgreichen Pilotphase mit hausinternen Anforderungen setzt RTL Deutschland künftig auf die mitentwickelten Standards des Branchen-Arbeitskreises »Green Shootin«. Die Strategie bleibt dabei unverändert: die Anwendung erfolgt im Sinne des von RTL-Mutter Bertelsmann ausgerufenen Klimaziels, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein. Das umfasst laut RTL eine Vielzahl von Produktionen in der TV-Season 2022/23.

Marie-Fee Taube, Director Sustainability und Deputy Head of Sustainability und DEI von RTL Deutschland: »Die Zukunft der Bewegtbildbranche ist nachhaltig. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Pilotphase erkenntnisreich abschließen konnten und nun gemeinsam mit dem Arbeitskreis ‚Green Shooting‘ den grünen Pioniergeist in die Breite tragen — wir sind gespannt, wie sich die ÖMS weiter in der Praxis beweisen.«