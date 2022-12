Videostudio für Greenpeace in Hamburg

Denkt man an Greenpeace, haben die meisten wahrscheinlich Bilder der teilweise spektakulären Aktionen dieser weltumspannenden Umweltschutzorganisation vor Augen: Menschen in Schlauchbooten, auf Fabrikkaminen, irgendwo angekettet — und im Hintergrund ein riesiges Banner, das Umweltsauereien und Missstände anprangert.

Aber das ist natürlich nur ein Aspekt von Greenpeace. Man muss schließlich nicht zwingend eine todesmutige Aktivistin oder ein Aktivist sein, sondern kann auch normales Fördermitglied von Greenpeace werden und/oder als eine oder einer von rund 7.000 ehrenamtlich Aktiven in den lokalen Gruppen mitarbeiten. Außerdem ist Greenpeace selbstverständlich auch Ansprechpartner der Politik und anderer gesellschaftlicher Gruppen sowie der Medien.

Das führt heutzutage zwangsläufig dazu, dass eine solche Organisation sich nicht nur mit einer eigenen Zeitschrift, dem »Greenpeace Magazin«, in den Medien tummelt und den »Greenpeace Nachrichten« für die Fördermitglieder, sondern auch in anderen Medienbereichen — zumal die Organisation ja besonders durch die Aufmerksamkeit in den Medien zu ihrer heutigen Größe und Bedeutung wachsen konnte.

Erst kürzlich baute Greenpeace in Hamburg ein eigenes, live-fähiges Videostudio auf — und hatte hierfür BPM für Planung und Installation der Technik beauftragt.

film-tv-video.de hat mit David Graumann von Greenpeace und Christian Bokemüller von BPM über die neue Medientechnik der Organisation gesprochen, die im Studio in Hamburgs Hafencity installiert ist.

In Deutschland ist Greenpeace seit 1980 als gemeinnütziger, eingetragener Verein organisiert, mit Sitz in Hamburg. Der Verein hat mehr als 630.000 Fördermitglieder, und deren Spenden summieren sich auf Einnahmen von jährlich rund 80 Millionen Euro, von denen fast ein Drittel in die internationale Kampagnenfinanzierung geht. Rund 7.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für Greenpeace. Der Greenpeace e.V. hat rund 341 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt und summiert auf 274 volle Stellen.

