Generationswechsel bei MBF Filmtechnik Hamburg

Danny Böhlendorff übernimmt die Leitung der Hamburger Niederlassung von MBF Filmtechnik.

MBF Filmtechnik vollzieht den Generationswechsel: Nach langjähriger Führung durch Martin Bentlage übernimmt Daniela »Danny« Böhlendorff die Leitung der Hamburger Niederlassung.

Danny Böhlendorff ist bereits seit 2010 bei MBF Filmtechnik tätig und verfügt zudem über umfangreiche Set-Erfahrung. Sie ist IHK-zertifizierte Ausbilderin und setzt sich aktiv für die Entwicklung junger Talente ein. Als TÜV-zertifizierte Umweltmanagerin liegt ihr die Förderung nachhaltiger Filmproduktionen besonders am Herzen.

MBF Filmtechnik Hamburg ist als zuverlässiger Technikdienstleister für Kino, TV und Werbung fest am Markt etabliert. Neben kleinen Projekten werden auch große Produktionen ausgestattet. Erst jüngst wurde ein Projekt mit 43 Kameras unterstützt. »Ein solches Projekt ist schon eine besondere Herausforderung, und umso mehr freuen wir uns, wenn wir unseren Kunden mit unserer Leistungsfähigkeit begeistern konnten«, so Danny. Geboten werden eine einzigartige Bandbreite an Objektiven, die eine individuelle künstlerische Gestaltung ermöglichen, moderne Kameras, energiesparende LED-Leuchten und bewährte Bühnentechnik.

Kundenorientierung steht für Danny Böhlendorff im Mittelpunkt. Look-Tests und TechDays unterstützen Kameraleute bei der Auswahl passender Technik. Die eigene Werkstatt ermöglicht flexible Kundenunterstützung bei kurzfristigen Anpassungsbedarfen oder Reparaturen.

Ein Schwerpunkt von MBF Filmtechnik Hamburg ist die bereits 2020 von Danny ins Leben gerufene Initiative »Screen Green«. Ziel ist die umweltschonende und nachhaltige Produktion von Filmen durch Verwendung umweltfreundlicher Technologien.

Dank ihrer Kompetenz als TÜV-zertifizierte Umweltmanagerin berät Danny Kunden bei der Auswahl energiesparender Technik, insbesondere Leuchten. Zudem hat sie ein Softwaretool entwickelt, das den Energieverbrauch verschiedener Technikalternativen berechnet und es dem Kunden ermöglicht, bei der Filmproduktion entstandene CO2-Emissionen durch Baumpflanzungen entgegenzuwirken.

Über MBF Filmtechnik:

MBF Filmtechnik ist ein Filmtechnikverleih mit über 40-jähriger Erfahrung. Das Unternehmen bietet Kamera-, Licht- und Bühnentechnik und umfangreiches Zubehör für Filmproduktionen. Im Verbund mit Ludwig Kameraverleih und Nonstop Film Service ist MBF Filmtechnik an acht Standorten im Inland sowie in Polen und Ungarn vertreten.