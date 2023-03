Qvest sorgt in Frankfurt für Zukunftsmusik

Qvest hat die international renommierten Herold Studios mit neuer, zukunftssicherer Avid-Postproduktionstechnik ausgestattet.

Das Herzstück bildet eine Avid S6-Konsole mit vollständig integriertem Dolby Atmos-Workflow und ein digitales Projektionstheater nach DCI-Spezifikation. Damit können Tonmischungen und auch Farbkorrekturen nach den höchsten Standards durchgeführt werden.

Das Team der Herold Studios hat gemeinsam mit Qvest seine Audioproduktion für die kommenden Jahrzehnte neu ausgestattet, um optimal auf die Anforderungen seiner internationalen Kunden eingehen zu können.

Zu den zentralen Komponenten, die installiert und konfiguriert wurden, gehört ein neues Dolby Atmos-zertifiziertes Produktionssystem mit einer Avid S6-Konsole, die die DCI-konforme Projektion sowie den Kinoserver für die Wiedergabe von DCP-Mastern optimal ergänzen.

Der vom Qvest-Team integrierte Avid Pro Tools Controller wurde in Design, Form und Funktion inklusive Tisch exakt auf die individuellen Anforderungen des Studios angepasst.

Die Installation vor Ort verlief reibungslos, sodass Qvest bereits wenige Wochen nach Auftragserteilung das voll funktionsfähige System an die Herold Studios übergeben konnte.

Komponenten, die aufgrund anhaltender weltweiter Lieferkettenschwierigkeiten temporär nicht verfügbar waren, konnte Qvest flexibel aus seinem umfangreichen Rental Pool zeitweise zur Verfügung stellen, um die termingerechte Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Das Postproduktionsstudio mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist in Europa und Hollywood bekannt für die Qualität seiner Tonmischung und seines Sounddesigns für Film, Werbung, Videospiele und Musik.

Es bietet die komplette Bandbreite der Tonpostproduktion inklusive ADR-Aufnahme und Bearbeitung von Dialogen, Soundeffekten und Musik. Die effizienten Projektumsetzungen im Bereich der Audiotechnik bei den Herold Studios und zuvor bei Torus in Köln, Rotor Film in Babelsberg sowie D-Facto in Hamburg und Berlin belegen die Ausnahmestellung von Qvest als etablierter Partner von professionellen Postproduktionsstudios auf höchstem Niveau.