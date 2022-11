Qvest sorgt für Flughafenbetrieb ohne Turbulenzen

Der Flughafen Köln/Bonn hat mit Unterstützung von Qvest ein neues Airport Operation Control Center (AOCC) in Betrieb genommen.

Alles im Blick, optimales Ressourcen-Management und besonders ausfallsicher: In der hochmodernen Schaltzentrale des Flughafens Köln/Bonn können die Mitarbeitenden jetzt sämtliche Prozesse zum Flugbetrieb, zu den Passagieren und zur Fracht von der Ankunft bis zum Verlassen des Airports in Echtzeit planen, steuern und überwachen. Qvest hat dafür die technische Infrastruktur konzipiert und installiert, die höchste Ansprüche an Funktionalität und Betriebssicherheit erfüllt.

Im neuen AOCC hat das Flughafen-Team nun alle relevanten Informationen für die optimale Koordination aller betrieblichen Abläufe stets im Blick. Darüber hinaus ermöglicht die neue Steuerzentrale eine direkte Kommunikation zwischen internen und externen Partnern, eine flexible Planung und schnelle, prozessorientierte Entscheidungen auch bei Abweichungen vom Regelbetrieb, beispielsweise durch Wetterereignisse.

Die Steuerzentrale des AOCC verfügt über 24 Arbeitsplätze sowie eine knapp 15 m breite, aus 20 LED-Screens zusammengesetzte Videowand. Dort werden alle für den Flughafenbetrieb relevanten Informationen wie Wetterdaten oder spezielle Airport-Apps dargestellt. Ein zentraler Bestandteil der IT-Umgebung des AOCC ist das von Qvest implementierte, hoch verfügbare KVM-System. Dessen mehrstufiges Redundanzkonzept bietet höchste Ausfallsicherheit für den Dauerbetrieb und ermöglicht schnelle Interaktionen der Mitarbeitenden in der Steuerzentrale durch datenverlustfreies Umschalten in Echtzeit.

Das Projekt-Team des Flughafens Köln/Bonn hat für diese sicherheitskritischen Abläufe im AOCC sehr hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit der IT-Systeme definiert. Die Qvest-Experten haben dafür eine Lösung umgesetzt, die neben Redundanz auch maximale Flexibilität und Bedienkomfort bietet. Dafür sorgt eine räumliche Trennung sowohl der Server- als auch der Arbeitsplatzsysteme.

Die hochverfügbare KVM-Lösung besteht aus zwei modularen Matrix-Switchen, welche die KVM-Signale der Rechner und Quellen mit den Monitoren und Peripherie-Geräten wie Tastatur und Maus an allen Arbeitsplätzen frei vernetzt. Die Anordnung der Quellen an den Monitoren der Arbeitsplätze ist dabei frei beleg- und konfigurierbar. Aufgrund der vielfältigen notwendigen Zugriffsmöglichkeiten auf die Rechner an unterschiedlichen Bedienplätzen im AOCC hat Qvest die KVM-Matrix mit einem Ihse Draco Tera Enterprise System umgesetzt. Betriebskritische Komponenten sind dabei für Hot Swap ausgelegt, lassen sich also bei Bedarf im laufenden Betrieb wechseln. Außerdem werden mehrere Signale unterstützt – wie KVM, USB 3.0 und SDI – und über eine API lassen sich weitere Mediensteuerungen anbinden.

Das neue Airport Operation Control Center im Terminal 1 mit Blick unter anderem auf Vorfelder, Frachtbereich, große Startbahn und Landseite ist insgesamt rund 500 Quadratmeter groß. Neben der Schaltzentrale verfügt das AOCC auch über Aufenthalts-, Büro-, Besprechungs- und Technikräume für das Flughafen-Team. Ab Dezember 2022 führt das Qvest-Team mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AOCC am Flughafen Köln/Bonn Trainings durch, damit sie für alle neuen Technikabläufe optimal geschult sind. Der Betrieb des neuen AOCC soll – zunächst parallel zum Regelbetrieb – planmäßig im Februar 2023 starten.