Band Pro Munich in Frankfurt

Band Pro Munich GmbH übernimmt Teile der Assets der MBF Filmtechnik Handels-GmbH aus Frankfurt.

Den Namen MBF verbinden die meisten in der Branche mit dem gleichnamigen Rental-Unternehmen, das 2019 vom Ludwig Kameraverleih übernommen wurde (Meldung). MBF hat aber auch eine Handelstochter, die MBF Filmtechnik-Handels GmbH. Wesentliche Teile der Assets dieser MBF-Handelstochter hat nun Band Pro Munich übernommen.

Mit dieser Transaktion erweitert Band Pro nicht nur sein Produktportfolio, sondern will auch seine Kompetenz und Präsenz in einem konstant wachsenden und sich ständig ändernden Markt stärken, erklärt das Unternehmen. Insbesondere die langjährige Expertise der MBF Filmtechnik-Handels GmbH im Bereich Licht soll demnach dafür sorgen, Kunden allumfassend beraten und bei der Umsetzung anspruchsvoller Projekte kompetent und professionell unterstützen zu können. Der Fokus liege auf neuen hochwertigen und exklusiven Produkten und Brands, die Band Pro seinen Kunden ab sofort an den Standorten in Frankfurt und München anbieten könne.

Konkret ergänzt Equipment der Marken Backstage/Magliner, Arri, Kino Flo, Lightstar und Kupo Grip das Band-Pro-Leistungsspektrum. Band Pro gilt bereits seit nahezu 20 Jahren als Spezialist für High-End-Produkte renommierter Hersteller wie etwa Sony, Angénieux, Fujinon, Leitz, Canon, Teradek, SmallHD, Wooden Camera oder Bright Tangerine. Diese Position werde mit der bestehenden Produktpalette und dem Know-how aus der MBF Filmtechnik Handels GmbH weiter gestärkt. Alle exklusiven Brands der Hersteller, IB/E Optics, Orca und Musashi OPT werden zudem über das bewährte Händlernetz in DACH und Europa weiterhin vermarktet.

Vorerst sollen die Geschäftsaktivitäten am bereits bekannten Standort in Frankfurt, Westerbachstraße 164, fortgesetzt werden. In einem nächsten Schritt sei es geplant, die Kunden in einer moderneren Location zu begrüßen. Zudem werde man mit Hochdruck daran arbeiten, auch den Webshop, der zukünftig von Band Pro Munich verantwortet werde, zu optimieren und den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Mit Christian Anderson und Steffen Gasse kommen nun also zwei kompetente und äußerst gut vernetzte Senior Sales Manager ins Band-Pro-Team, die vom Auszubildenden Awet Medhane unterstützt werden. »Nur mit einem hochmotivierten Team können wir unseren neuen Standort in Frankfurt sukzessive ausbauen und erfolgreich weiterentwickeln«, so Martin Kreitl, Geschäftsführer Band Pro.

Alle offenen Aufträge werden von der MBF Filmtechnik Handel GmbH vollumfänglich abgewickelt. Neue Anfragen unter der neuen Ägide von Band Pro nimmt das Unternehmen ab sofort entgegen.