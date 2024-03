Wharfedale Pro sorgt für Sound beim Lauberhorn-Skirennen

Die Wharfedale Pro WLA Line Array Lösung sorgte beim historischen Lauberhorn Abfahrtsrennen für kristallklaren Klang in drei Zonen.

Der 1930 ins Leben gerufene alpine Weltcup am Lauberhorn zählt zu den bestbesuchten Skirennen der Welt und ist seither ein Highlight im Schweizer Wintersportkalender. Der langjährige technische Ausstatter der Veranstaltung, Stagepro, setzte in diesem Jahr erstmals eine Wharfedale Pro Audiolösung ein. Mit insgesamt 80.000 Zuschauern vor Ort und 1,2 Millionen Fernsehzuschauern benötigte die Veranstaltung eine zuverlässige und professionelle Audiolösung. Eine Kombination von Wharfedale Pro WLA-1 Line-Array-Systemen lieferte die Qualität und Abdeckung, die dafür erforderlich ist.

»Das Lauberhorn-Skirennen ist eine langjährige Tradition, die wir seit rund 20 Jahren unterstützen», erklärt Markus Walther, Inhaber von Stagepro. »Dieses Jahr war es etwas Besonderes, weil wir das Wharfedale Pro System für einen wesentlichen Teil der Rennbeschallung integriert haben. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren unsere positiven Erfahrungen mit Wharfedale Pro bei einem Projekt in Interlaken im vergangenen Jahr und die hervorragende Unterstützung, die wir von unserem lokalen Vertriebspartner Sacher Music erhielten.«

Das Wharfedale Pro System deckte während der dreitägigen Veranstaltung verschiedene Bereiche ab, darunter den Girmschbiel-Zuschauerbereich mit rund 18.000 Besuchern, den Zielbereich und eine spezielle DJ-Zone. Die Girmschbiel-Zone verfügte über vier Arrays, die von speziell gebauten Türmen aus geflogen wurden. Die Arrays bestanden aus einer Kombination von WLA-112- und WLA121SUB-Lautsprechern, die von vier DP-4100N- und zwei DP-2200N-Verstärkern von Wharfedale Pro angetrieben wurden und über ein Dante-Netzwerk verbunden waren.

Im Zielbereich des Rennens wurden sowohl die Durchsagen als auch die Musik von sieben WLA-112 und zwei WLA-121 Subwoofern beschallt, während die DJ-Zone mit vier WLA-112 und vier WLA-121 Subwoofern ausgestattet war. Beide Systeme wurden von Wharfedale Pros eigenen Verstärkern der DP-Serie angetrieben.

»Natürlich finden die Lauberhornrennen in den Bergen statt, was mit ganz eigenen logistischen Herausforderungen verbunden ist. Wir können keine Lastwagen benutzen, also musste die gesamte Ausrüstung mit dem Zug in ein nahe gelegenes Dorf transportiert werden. Das Wharfedale Pro System erwies sich jedoch als leicht zu verladen und zu handhaben. Außerdem bietet es mehrere verschiedene Einsatzmöglichkeiten, darunter Line Array, Stacking und Standmontage, so dass es sich für die verschiedenen Bereiche eignet, die während des Rennens Audiounterstützung benötigten.«

»Das Feedback war hervorragend», bestätigt Walther. »Das Wharfedale Pro System bot eine perfekte Abdeckung, überraschende Leistung und viel Headroom. Es erwies sich als die richtige Wahl für unsere vielfältigen Anforderungen, von der Renndurchsage bis zum DJ-Set.«

Nach dem erfolgreichen Debüt bei den Lauberhorn-Skirennen ist das Stagepro-Team bestrebt, seinen Bestand an Wharfedale Pro WLA-Produkten für weitere Projekte im Jahr 2024 aufzustocken. »Durch die Zusammenarbeit mit Sacher Music war es großartig, Unterstützung aus erster Hand vom Wharfedale Pro Team zu erhalten«, so Walther weiter. »Alex Lane, Application & Solution Manager aus dem Team, hat uns bei der Berechnung der Reichweite geholfen, und angesichts der hervorragenden Vorlaufzeiten würde ich nicht zögern, mein Portfolio an Wharfedale Pro-Produkten weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, die Vielseitigkeit dieser Boxen bei weiteren Projekten im Jahr 2024 unter Beweis zu stellen.«