10 Jahre Teltec Köln – Einladung zum Open House

Die Teltec AG Köln feiert am 26. Mai 2023 ein doppeltes Jubiläum – 10 Jahre Teltec Köln und 30 Jahre Teltec.

Das sind genug Gründe zum Feiern und der richtige Anlass, um sich bei großartigen Partnern und fantastischen Kunden vor Ort zu bedanken. Daher lädt Teltec am 26. Mai ab 11 Uhr zum Cine Open House am Kölner Standort ein.

Das Team bietet den Besuchern an diesem Freitag die Gelegenheit, die neuesten Cine-Lösungen exklusiver Hersteller wie Arri, Atomos, Canon, Dwarf Connection, DZOfilm, RED, Shape, Sigma, Sony, SWIT und Zeiss hautnah zu erleben und darüber hinaus viele neue Eindrücke zu sammeln.

Das Partnerunternehmen, die Softwareschmiede MoovIT informiert über die Produktneueinführung von Helmut4-Team.

Dahinter verbirgt sich ein Projekt Management-Toolset für Adobe Premiere Nutzer in kleinen und mittleren Produktionsumgebungen.

Zudem kündigt MoovIT den großen Relaunch von TitleTool mit neuen Features für die Lokalisierung von Videocontent an.

Bei Drinks und Fingerfood in entspannter Atmosphäre freuen sich die Teams von Teltec und MoovIT auf den Austausch mit langjährigen und neuen Freunden sowie Geschäftspartnern. Stoßen Sie am 26. Mai mit dem Team an auf die Zukunft einer spannenden Branche und auf erfolgreiche Zusammenarbeit!

Open House 10 Jahre Teltec Köln: 26. Mai 2023, 11-17 Uhr Schanzenstraße 29 51063 Köln

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten. Hier geht’s zur kostenlosen Anmeldung.