Filmmakers Live 2023

In der Veranstaltungsreihe »Filmmakers Live« des Filmfests München sprechen in moderierten Gesprächen Filmleute über ihre Arbeit.

Das Filmfest München bietet auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, Filmemacherinnen, Filmemacher, Schauspielerinnen, Schauspieler und Gäste aus aller Welt in moderierten Gesprächen live zu erleben, selbst Fragen zu stellen und spannende Themen zu vertiefen. 26 Gespräche finden in der Veranstaltungsreihe »Filmmakers Live« statt, die allermeisten im Amerikahaus.

Neue Visionen aus Afrika, aktuelles italienisches Kino, solidarische Wirtschaft oder Antidiskriminierung sind nur einige der Themen, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen. Mit spannenden Gästen wie Paolo Genovese, Shu Lea Cheang, Jessica Hausner, Bernard Émond, Senta Berger, Stephen Frears und Barbara Sukowa werden die neuesten Filme, Tendenzen sowie Herausforderungen in der Filmbranche thematisiert. Die im Exil lebende Künstlerin Gena Marvin wird nicht nur anwesend sein, sondern auch rund um den Pavillon 333 eine einzigartige Performance geben.

Die Plätze für die kostenfreie Veranstaltungsreihe werden nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip verteilt. Einen Überblick der einzelnen Veranstaltungen finden Sie hier.