BR: Vertragsverlängerung für Technikchef Spitzlberger

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat den Vertrag von Josef Spitzlberger um fünf weitere Jahre verlängert.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2023 der Wiederberufung von Josef Spitzlberger als Leiter der Hauptabteilung IT und Medientechnik in der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt. Sein Vertrag wird damit um fünf weitere Jahre bis Ende Oktober 2028 verlängert.

Josef Spitzlberger (59) leitet die Hauptabteilung bereits seit 2008. Diese verantwortet sämtliche informations- und medientechnischen Systeme des Bayerischen Rundfunks. Unter Spitzlbergers Führung hat sie sich konsequent weiterentwickelt und sich stetig verändernden Rahmenbedingungen angepasst. Während der Pandemie sorgte die Hauptabteilung durch zügige Ausstattung der Mitarbeitenden mit mobiler IT-Technik oder auch Videokonferenz-Lösungen wesentlich für einen reibungslosen Weiterbetrieb. Maßgeblich beteiligt ist sie auch an der Entwicklung zukunftsweisender neuer Büro-Infrastrukturen wie etwa flexibel nutzbarer Arbeitsplätze oder Co-Working-Spaces.

Josef Spitzlberger studierte Informatik und Wirtschaftswissenschaften an der TU München. Danach war der gebürtige Niederbayer u.a. als Abteilungsleiter Systembetrieb bei der Flughafen München GmbH sowie beim IT-Konzern Sun Microsystems tätig. Seit 2006 arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk.