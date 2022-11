Handelshaus CVP mit Niederlassung in Belgien

CVP hat eine Niederlassung in Belgien gegründet. film-tv-video.de sprach mit Benoit Foucault, Niels Lubbers und Jon Fry über die Gründe und die zukünftigen Pläne.

CVP ist ein britisches Handelshaus für den Broadcast- und Profi-Video-Markt mit eigener Vertriebs- und Support-Infrastruktur, das seit 35 Jahren besteht, rund 200 Mitarbeiter hat und rund 160 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt.

CVP ist Handels- und Service-Partner von Arri, Sony, Red, Canon und anderen. Bislang konzentrierte sich das Unternehmen sehr stark auf den Markt in Großbritannien: In London sitzt das Hauptquartier von CVP, dort gibt es auch zwei Showrooms. In der Nähe von Birmingham gibt es eine weitere Niederlassung.

Anfang dieses Jahr gründete CVP eine Niederlassung in Belgien und will künftig auch verstärkt den europäischen Markt bedienen.

Zunächst hat CVP Belgien in eine neue Vertriebs-, Technik- und Lagerinfrastruktur investiert und hat sich damit ein weiteres Standbein geschaffen, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. In den vergangenen Monaten hat CVP auch sukzessive weiteres Personal für CVP Belgien aufgebaut.

Managing Director ist seit August René van der Reiden. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte umfassender Branchenerfahrung in das Unternehmen ein und war zuletzt International Sales Director beim niederländischen Wiederverkäufer Aspectra B.V (Camgear und Camrade). Hier war er maßgeblich daran beteiligt, die Marke zu internationaler Anerkennung zu führen und wertvolle Beziehungen zu einer Vielzahl führender Marken in den Bereichen Broadcast und Kino aufzubauen.

»René bringt eine Fülle von Branchenkenntnissen, ausgezeichnete strategische Führungsqualitäten und eine ausgeprägte kundenorientierte Denkweise mit zu CVP. Durch seine Aufnahme in das Management-Team können wir Europa mit einem eigenen Fokus, Klarheit und Struktur ausstatten«, kommentiert Jon Fry, Geschäftsführer der CVP-Gruppe. »Das europäische Wachstum ist ein zentraler Bestandteil unserer künftigen Strategie, und wir sind zuversichtlich, dass René über die richtige Kombination von Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um das Unternehmen durch die nächste strategische Phase zu führen und unseren Kundenstamm bei der weiteren Expansion auf dem Kontinent aktiv zu unterstützen.«

»Ich freue mich, zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte von CVP Belgien zu arbeiten«, so van der Reiden. »Der Ruf von CVP floriert weiterhin, und wir freuen uns darauf, die gleiche preisliche Wettbewerbsfähigkeit und den Ruf eines hervorragenden Kundendienstes, die CVP zu einem solchen Erfolg gemacht haben, auch neuen Kunden in ganz Europa zu bieten.«

Schon vor dem Einsteig von René van der Reiden konnte film-tv-video.de ein Gespräch mit Benoit Foucault und Niels Lubbers von der neuen belgischen Niederlassung und Jon Fry von der Unternehmenszentrale führen. Das Gespräch fand im Rahmen der Euro Cine Expo statt.

Warum CVP einen physischen Fußabdruck auf dem Kontinent braucht

Der Schwerpunkt von CVP liegt in Großbritannien, das Unternehmen ist aber nebenbei schon seit vielen Jahren auch im Rest von Europa aktiv, erläutert Jon Fry. »Der Brexit behindert unsere Europaaktivitäten aber massiv«, spricht Fry deutlich aus. »Letztlich war das der Grund für uns, warum wir auch auf dem Kontinent eine Niederlassung gründeten.«

Als hätte es noch einer Demonstration bedurft, was der Brexit in der Praxis angerichtet hat, kämpfte CVP im Vorfeld der Euro Cine Expo (Meldung) massiv damit, seinen Messestand und das auszustellende Equipment termingerecht von London nach München zu bringen. »Wir wussten, dass wir mit Problemen und Verzögerungen rechnen mussten, waren also sehr frühzeitig dran. Aber es gab so große Zoll- und Transportprobleme, dass wir erst mitten in der Nacht bis morgen um 5 Uhr am ersten Messetag unseren Stand aufbauen konnten. Wir haben es geschafft, aber unter solchen Umständen will man natürlich nicht jeden Tag kämpfen müssen. Für uns war das eine weitere Bestätigung dessen, dass wir einen Footprint auf dem europäischen Festland brauchten.«

Die Niederlassung in Belgien wurde schon 2021 gegründet, und seitdem hat das Unternehmen erheblich in neue Vertriebs- und Lagerinfrastrukturen investiert. Die neue Niederlassung misst eine Fläche von 650 Quadratmeter, ein Großteil davon umfasst ein modernes Lager- und Logistiksystem.

Ziele und Perspektiven von CVP

»Wir haben einen großen lokalen Lagerbestand — sowohl in Großbritannien als auch in Belgien — damit erreichen wir kurze Lieferzeiten. Außerdem haben wir nicht nur in UK sachkundige, technische Vertriebs- und Supportberater, sondern auch in Belgien. Unsere Kunden profitieren von wettbewerbsfähigen Preisen und CVP Belgien bietet kostenlosen Versand für EU-Bestellungen über 1.000 € und gegebenenfalls zoll- und mehrwertsteuerfreie Preise«, fasst Jon Fry zusammen.

Mit Benoit Foucault und Niels Lubbers konnte CVP in der belgischen Niederlassung kompetente, erfahrene Experten verpflichten. »Der Ausbau unserer Teams und unserer Präsenz in Europa hat für uns strategische Priorität. In einer Zeit, in der CVP schnell wächst, bringen Benoit und Niels Wissen und Erfahrung in der gesamten Lieferkette mit — von der Content-Produktion über die Lieferanten bis hin zu den Content-Vertreibern«, führt Jon Fry, Managing Director von CVP aus. »Wir wollen auch mit Benoit und Niels unser Fachwissen und unsere persönliche Betreuung noch näher an unsere Kunden heranbringen, um enger an den Projekten zu sein und schnellere Reaktionszeiten zu bieten.«

»In Belgien werden wir eine ähnliche Struktur und Ausstattung aufbauen, wie CVP UK sie hat. Wir werden dort auch einen Showroom aufbauen«, erläutert Benoit Foucault. »Persönlich zu den Kunden zu gehen und sie auch in den Showroom einladen zu können, ist ein absolut essenzieller Teil unseres Geschäftsbeziehungen mit den Kunden«, ergänzt Niels Lubbers.

»Derzeit sind in Belgien sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den kommenden Monaten werden wir das auf zehn ausbauen — und wir planen, noch weiter zu wachsen«, führt Jon Fry aus.

»CVP Belgien soll in vielen Aspekten unabhängig und selbstständig operieren. Wir betrachten das Ganze nicht so, dass CVP Belgien nur ein Satellit der britischen Zentrale ist. CVP Belgien soll sich vielmehr zu einer eigenen, in sich funktionsfähigen Einheit entwickeln, voll integriert in den lokalen Märkten in Europa, mit tiefem Verständnis der Bedürfnisse der lokalen Kunden.«

»Mit Benoit und Niels haben wir schon Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch an Bord — und wir wollen sowohl im wörtlichen, wie im übertragenen Sinn, die Sprache unserer Kunden in Europa sprechen«, fasst Jon Fry zusammen. »Es geht mit CVP Belgien nicht darum, einfach nur die Hürden des Brexit zu umgehen, sondern wir wollen mit eigenen Mitarbeitern vor Ort in Belgien den nächsten Level erreichen.«

»Schon jetzt beschäftigen wir in Belgien einen Service-Mitarbeiter und wollen eine zweite Person in diesem Bereich einstellen, um ein eigenes Reparatur-Center aufzubauen«, erläutert Benoit Foucault.

Wie wichtig ist in Zeiten von Online-Handel ein eigener Showroom und eine eigene Niederlassung?

»Ein eigener Showroom ist sehr wichtig für uns. Schließlich ist CVP kein Box-Mover, sondern berät die Kunden intensiv und pflegen einen intensiven Kontakt zu ihnen — und dazu gehören auch Events, reale Zusammentreffen und reale Gespräche«, führt Benoit Foucault aus.

Jon Fry ergänzt: »Wir haben eine umfangreiche und erfolgreiche Website mit einem großen Online-Shop. Deshalb vermuten viele Kunden und Wettbewerber, dass wir darüber auch einen Großteil unserer Umsätze generieren. Das ist aber nicht der Fall: Der Großteil unserer Geschäftsaktivtäten wird immer noch Face-to-Face erzielt.«

»Eine funktionierende Lösung für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu finden, kann in den wenigsten Fällen mit ein paar Mausklicks erreicht werden. Es braucht Gespräche, Beratung und Kompetenz, um die manchmal sehr komplexen Aufgaben lösen zu können«, ergänzt Jon Fry hinzu. »Unsere Kunden suchen in vielen Fällen maßgeschneiderte Lösungen und wollen meist mit einem Experten sprechen — auch wenn sie selbst schon davon ausgehen, dass sie die passende Lösung gefunden haben, suchen sie oft noch eine Bestätigung, nach dem Motto: ’Siehst Du das auch so?’ Und wir bei CVP haben die erfahrenen Experten, die dieses Feedback geben können.«

»Wir können maßgeschneiderte Lösungen suchen, sie aufbauen und in unserem Showroom auch zeigen«, sagt Niels Lubbers und gibt ein einfaches Beispiel: »Selbst wenn die Kunden nur einen kleinen Fieldmonitor suchen, ist es meistens besser, wenn sie den selbst anschauen und anfassen können.«

»Wir bieten einen sehr breiten Portfolio von Produkten an, kennen den Markt in seiner Gesamtheit und können unabhängig beraten. Das schätzen unsere Kunden«, erklärt Jon Fry.

»Wir wollen verstehen, was der Kunde wirklich braucht und ihm dann die beste Lösung dafür anbieten«, ergänzt Niels Lubbers. »Wir haben den Vorteil, dass wir oft Produkte verschiedener Hersteller haben, die der Kunde verwenden könnte — und wir können dann unabhängig beraten, was die beste Option ist.«

Wie kann sich CVP gegen reine Online-Shops durchsetzen?

»Viele Produkte, die wir anbieten, gibt es in reinen Online-Shops oftmals gar nicht, auch wenn sie das vorgaukeln. Bei den Produkten, die es dort tatsächlich gibt, sind wir bei der Verfügbarkeit, den Lieferbedingungen und beim Preis absolut konkurrenzfähig — oder besser. Andere Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle: Uns gibt es seit 35 Jahren ganz real und wir haben lange, reale Kundenbeziehungen — das schätzen und würdigen unsere Kunden«, fasst Jon Fry zusammen.

»Und welcher Kunde will eine teurere Kamera in irgendeinem Online-Shop vorab bezahlen? Und auch bei den Zahlungsmöglichkeiten und der Rechnungsstellung haben wir eben viele Möglichkeiten, die Online-Box-Mover gar nicht haben«, bringt Benoit Foucault einen weiteren Aspekt auf.

»In vielen Fällen brauchen unsere Kunden ein bestimmtes Produkt auch sehr schnell. Sie können und wollen nicht wochenlang warten und hoffen, dass das Produkt dann irgendwann ankommt: Sie haben stattdessen eine konkrete Produktion oder ein konkretes Projekt im Nacken. Weil wir einen eigenen, großen Lagerbestand haben, können wir das in aller Regel lösen und sehr schnell liefern«, berichtet Niels Lubbers aus der Praxis. Ergänzend führt er aus: »Wir können bei den allermeisten Herstellern deren Produkte in Europa und in UK beziehen, sowohl in den Profi- wie in den Consumer-Abteilungen. Diese langjährigen Lieferantenbeziehungen können wir zum Nutzen unserer Kunden einsetzen.«