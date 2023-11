ISE 2024 zeigt neue Technologien

Die ISE 2024 findet vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 in der Fira Barcelona Gran Via statt.

Die Sonderausgabe der ISE zum 20-jährigen Jubiläum wird die bisher größte sein, denn die ISE feiert zwei Jahrzehnte Spitzenleistungen im Bereich Pro-AV und Systemintegration.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Integrated Systems Europe (ISE) – die weltweit führende Messe für professionelle audiovisuelle Technik (Pro-AV) und Systemintegration – an Größe, Stärke und Einfluss gewonnen und sich zu einem branchenbestimmenden Ereignis entwickelt. Jedes Jahr bringt die ISE Fachleute, Innovatoren und Vordenker aus den verschiedensten Bereichen der Branche aus der ganzen Welt zusammen.

Die Zukunft des Rundfunks

Das Erstellen, Speichern und Verbreiten eigener Videoinhalte ist in den vergangenen Jahren deutlich einfacher geworden. Dies hat dazu geführt, dass zahlreiche vertikale Sektoren die Produktion von Inhalten als Mittel zur Interaktion mit Kollegen, Kollegen und Kunden nutzen.

In der Content Production & Distribution Zone in Halle 4 sind bei der ISE Lösungen für die Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung, Speicherung und Verteilung von Inhalten – einschließlich Kameras, Kamera-Tracking-Ausrüstung, Umschalter, Monitore, virtuelle Sets, Video-Netzwerklösungen, Intercoms und Audiokonsolen zu finden.

Die neue Heimat von Lighting & Staging befindet sich in Halle 1, Audio in Halle 7 und die ISE Sound Experience mit Audio Demo Rooms in Halle 8.0.

Um herauszufinden, was die Zukunft des Rundfunks bringt, bietet der Content Production & Distribution Summit am Mittwoch, den 31. Januar, 10:30 – 17:00 Uhr, wertvolle Infos (C5.2).