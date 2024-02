News: Kurz und knackig – KW 6/2024

2022 lag der Frauenanteil an der Produktion von TV- und SVoD-Fiktion bei 28%. Ursachen seien der geringe Anteil an der aktiven Fachkräfteschaft, weniger Aufträge für Frauen und gemeinsames Arbeiten mit anderen Fachleuten. Frauen seien in Gewerken wie Produktion (48%) und Drehbuch (37%) stärker vertreten, in denen mehrere Fachkräfte zusammenarbeiten. Der Report Female professionals in European TV/SVOD fiction production 2015 – 2022 figures kann kostenlos heruntergeladen werden.