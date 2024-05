News: Kurz und knackig – KW 22/2024

18 Personen bewerben sich um den Intendantenposten der größten ARD-Anstalt. Darunter waren Uni-Absolventen, die das als guten Einstieg ins Berufsleben betrachteten, so der Rundfunkrat. Eine Findungskommission will mit vier Bewerbern persönliche Gespräche führen. Der Rundfunkrat will am 27. Juni den Nachfolger für Tom Buhrow wählen, der zum Jahreswechsel ausscheidet.