Audioproduktion mit Lawo mc²36 Konsole für 4K One Ü-Wagen

Innovative Production Services hat in ein Lawo mc²36 Audioproduktionspult für seinen 4K One Ü-Wagen investiert.

Nach umfangreichen Marktrecherchen entschied sich Direktor Jeremy Koch für Lawo als erste Wahl, um die Anforderungen an die Audioproduktion in seinem 4K One Ü-Wagen zu erfüllen. Mit seinem Ruf als führender Anbieter von IP-Technologie und exzellenter Audiotechnik war Lawo der Spitzenreiter, wenn es darum geht, unübertroffene Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit in der anspruchsvollen Welt der Live-Produktion zu liefern.

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Lawo, um unsere Audioproduktionsmöglichkeiten zu erweitern«, sagt Jeremy Koch, Director of Innovative Production Services. »Das Lawo mc²36 Mischpult ist für uns ein entscheidender Faktor, denn es bietet eine unvergleichliche Flexibilität und klangliche Präzision. Es passt perfekt zu unserer Mission, unseren vielfältigen Kunden makellose Audioerlebnisse zu liefern.

Das Lawo mc²36 ist im Kern ein All-in-One-Pult mit 256 DSP-Kanälen, sowohl bei 48kHz als auch bei 96kHz. Es bietet den gleichen Komfort wie seine größeren Geschwister: Alle branchenüblichen Audioeingänge und -ausgänge sind integriert, wobei die native IP-Konnektivität im Mittelpunkt steht. Angetrieben von Lawos A-UHD Core Software-Defined-Processing-Technologie bietet die Konsole die hohe Flexibilität der IP-Technologie – aber mit intuitiven Tools, die Setup und Management so einfach machen wie zu Baseband-Zeiten. Die Konsole ist vollständig darauf ausgerichtet, jede Art von Remote-Applikation zu verwalten, und bietet eine einfache Bereitstellung für Vor-Ort-Szenarien, einschließlich müheloser Punkt-zu-Punkt-Verbindungen für A-Stage IP-Stageboxen.

Das neue Lawo mc²36 Pult von Innovative Production Services repräsentiert die Spitze der Audioproduktionstechnologie. Mit 32 Fadern und einer umfassenden Suite fortschrittlicher Processing-Tools bietet das neue Pult den Toningenieuren von Innovative Production Services eine beispiellose Kontrolle und Flexibilität, die eine makellose Klangqualität in jeder Produktionsumgebung gewährleistet.

»Wir fühlen uns geehrt, von Innovative Production Services ausgewählt worden zu sein, um das Audioproduktions-Backbone für ihren Ü-Wagen zu liefern«, sagte Keith Prestidge, APAC Sales Director bei Lawo. »Das mc²36 Mischpult wurde für die hohen Anforderungen der Live-Event-Produktion entwickelt und bietet unübertroffene Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und klangliche Leistung. Wir sind sicher, dass es die Audioproduktionsmöglichkeiten von Innovative Production Services auf ein neues Niveau heben wird.«

Professional Audio & Television, Lawos exklusiver Vertriebspartner in Australien und Neuseeland, unterstützte und ermöglichte die Anschaffung des Lawo mc²36 Mischpults für Innovative Production Services. Professional Audio & Television stellte ein eigenes Lawo mc²36 Mischpult für Tests und verschiedene Demo-Sessions zur Verfügung, sorgte für einen nahtlosen Beschaffungsprozess und unterstützte Innovative Production Services bei der umfassenden Recherche, um die Investition vor dem Kauf zu bewerten.

»Wir sind stolz darauf, eine Rolle dabei gespielt zu haben, Innovative Production Services und Lawo für diese spannende Zusammenarbeit zusammenzubringen«, sagt Patrick Salloch, Managing Director bei Professional Audio & Television. »Das Lawo mc²36 Mischpult ist ein Beweis für das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen in der Audiotechnologie, und wir sind zuversichtlich, dass es außergewöhnliche Ergebnisse für den Ü-Wagen von Innovative Production Services liefern wird.«

Mit der Integration des Lawo mc²36 Mischpults in den 4K-Ü-Wagen setzt Innovative Production Services neue Maßstäbe in der Audioproduktion für Live-Events. Diese strategische Investition bestätigt die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen in der australischen Event-Produktionsbranche und unterstreicht sein Engagement, seinen Kunden unvergleichliche Qualität und Innovation zu liefern.