40 Jahre Gahrens+Battermann

Der Full-Service-Event-Dienstleister G+B mit Hauptsitz östlich von Köln feiert in diesem Jahr sein 40. Firmenjubiläum.

Am 01.09.1983 gründeten Kurt-Werner Gahrens und Jürgen Battermann das gleichnamige Unternehmen — und folgerichtig feiert die Gahrens+Battermann GmbH & Co. KG in diesem Jahr ihr 40. Firmenjubiläum. Rund 150.000 Veranstal­tungen hat das Unternehmen in dieser langen Zeit mit Medientechnik ausgestattet, in normalen Jahren kommen derzeit rund 1.000 Veranstaltungen pro Jahr dazu.

Mittlerweile gilt G+B als einer der führenden Even-Technikdienstleister in Deutschland. Hauptsitz des Unternehmens ist Refrath, ein Teilort von Bergisch Gladbach, am östlichen Stadtrand von Köln.

Mit bis zu 230 festen und freien Mitarbeitern arbeitet G+B daran, Events umzusetzen, und definiert sich als Full-Service-Event-Dienstleister. Geschäftsführer sind Dr. Norbert Gahrens, Jörg Hendrichs und Carsten Zwerg.

Unternehmensentwicklung

Als die Gründer Kurt-Werner Gahrens und Jürgen Battermann das Unternehmen aus der Taufe hoben, standen Verkauf und Vermietung von Audio- und Video-Equipment im Mittelpunkt. Das besondere Gespür der Gründer für Innovationen führte schon 1984 zur ersten G+B-Eigenentwicklung: Der »Scouty« wurde gebaut und in den Mietpark aufgenommen. Das war ein Monitor mit integriertem Videorecorder — und ein voller Erfolg in der Branche.

In den 1990er Jahren expandierte Gahrens+Battermann mit Niederlassungen an den Haupt-Messestandorten in Deutschland. Dieser Schritt ermöglichte mehr Kundennähe sowie einen schnelleren Vor-Ort-Service. Zudem wurde der Mietpark ausgeweitet und neben einer Cube-Videowall-Linie kamen auch Audio- und Lichtechnik hinzu.

Ab dem Jahr 2000 integrierte G+B zudem IT-Lösungen in das Aufgabenspektrum — ein entscheidender Schritt zum Full-Service-Dienstleister. Mit »G+B Interactive« wurden digitale Lösungen für Events geschaffen, vom Teilnehmermanagement bis zur interaktiven Teilnehmerkommunikation.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter als wichtigster Erfolgsfaktor

Von Anfang an hatte die Aus- und Weiterbildung bei Gahrens+Battermann einen hohen Stellenwert. Mit Gründung der »G+B Akademie« im Jahr 2006 wurde ein passgenaues Fortbildungsprogramm für die Branche angeboten, das von Prüfungsvorbereitungskursen bis hin zu umfassenden Lehrgängen zum Meister für Veranstaltungstechnik reicht.

Mitarbeiterkapital- und Erfolgsbeteiligungsprogramme für alle Beschäftigten wurden bereits in früheren Jahren eingeführt und fördern unternehmerisches Denken und Handeln sowie die Mitarbeiterbindung und das Engagement für den Kunden, führt das Unternehmen aus. Eine moderne Unternehmenskultur und die Berücksichtigung von Mitarbeiterinteressen tragen dazu bei, dass das Unternehmen als Arbeitgeber im zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte attraktiv bleibt, sagt G+B.

Der Slogan »Menschen begeistern« entstand mit dem Ziel, wertschätzend, ideenreich und leidenschaftlich passgenau gute Events auszustatten, erläutert das Unternehmen.

Heute positioniert sich Gahrens+Battermann als innovatives Unternehmen und Full-Service-Event-Dienstleister im Markt. Teams aus erfahrenen Event-P

rofis an bundesweit acht Standorten planen und realisieren jährlich einige tausend Events. Mit einem großen Angebot moderner Hard- und Software kann Gahrens+Battermann alle Veranstaltungsformate bestücken.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Wie die gesamte Branche, musste auch Gahrens+Battermann sich in der Pandemiezeit neu aufstellen und seit dem Frühjahr 2020 digitale und hybride Veranstaltungsformate umsetzen. Digitale Events sind jetzt ein fester Erfolgsfaktor im Portfolio des Event-Technikdienstleisters.

»Wir sind stolz, dass wir diese Herausforderung gemeistert haben und auf 40 erfolgreiche Jahre zurückblicken können. Wir danken unseren Kunden und Partnern, mit denen wir langfristig und auf Augenhöhe erfolgreiche Events umsetzen«, sagt Dr. Norbert Gahrens, der gemeinsam mit Jörg Hendrichs und Carsten Zwerg die Geschäfte führt. »Wir freuen uns darauf, weiterhin erstklassige technische Lösungen für Veranstaltungen aller Art anzubieten und die Erwartungen und Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.«

Selbstverständlich plant das Unternehmen, das Jubiläum auch angemessen zu feiern: mit Kunden und Partnern, sowohl digital als auch in Präsenz — an allen Standorten des Unternehmens.