MPTS in den Startlöchern

Die MPTS startet am 15. Mai in London mit einem umfangreichen Programm und vielen Rednern, Inhalten und Wissen.

Die Media Production & Technology Show (MPTS) startet mit einem vielfältigen Programm an Rednern und Inhalten. Mit einem noch größeren Schwerpunkt auf neuen Technologien veranstaltet die MPTS in diesem Jahr ein neues KI-Forum sowie die Media Technology Conference in Zusammenarbeit mit SMPTE UK. Die MPTS findet vom 15. bis 16. Mai 2024 im Olympia London statt und bietet ein kostenloses Seminarprogramm mit mehr als 250 Rednern in acht Theatern mit Hauptvorträgen, Masterclasses, Podiumsdiskussionen und Bildungsveranstaltungen.

Die Eröffnungs-Keynote ist eine Director’s Masterclass mit vier Regisseuren, die in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielt haben, darunter James Hawes (Slow Horses) und James Strong (Mr. Bates vs. The Post Office). Der Executive Producer und Autor Sam McAlister erzählt, wie aus dem berüchtigten Interview von Prinz Andrew mit Newsnight der Netflix-Film »Scoop« entstanden ist. Natasha Bondy und das Team hinter dem ITV-Drama »Mr. Bates vs. The Post Office« geben eine Masterclass in Sachen Produktion, und der Historiker und Sprecher Dan Snow erzählt, wie er den äußerst erfolgreichen »History Hit-Podcast« ins Leben gerufen hat.

Die vierfache Winterolympionikin und Fernsehmoderatorin Chemmy Alcott kommt zu MPTS, um im Rahmen der BAFTA Albert’s Sustainability Series darüber zu sprechen, wie Sportübertragungen positive Umweltveränderungen bewirken. Die BECTU, die Film & TV Charity und ScreenSkills geben einen Überblick über die Lage der Nation in Bezug auf freiberufliche Talente.

Der Broadcaster Marcel Theroux kommt zum MPTS, um über seinen jüngsten Dokumentarfilm »The Playboy Bunny Murders« zu sprechen, als Teil eines umfassenderen Blicks auf die derzeitige Landschaft des Factual Programming im Production Theatre. In einem exklusiven »Gespräch mit« wird Peter Ettedgui über seine Arbeit sprechen, zu der auch Super/Man: The Christopher Reeve Story gehört. Aus erster Hand erfahren die Besucher von den Kameraleuten Ashley Barron ASC, Evelin van Rei NSC und Alana Mejía González, wie man unter Druck kreative Entscheidungen treffen kann. Weitere Expertenmeinungen zum Stand der Dinge kommen von Windfall Films, Firecracker und Arrow Media, um nur einige zu nennen.

Johnnie Burn, der gerade den Academy Award und den Bafta für das Sounddesign von »The Zone of Interest« gewonnen hat, spricht im Audio Theatre über seinen einzigartigen Ansatz bei diesem bemerkenswerten Film. Weiter ist zu hören, wie das Team von BBC und Glastonbury Festival den Klang, den Geist und die Energie dieses Festivals zu Millionen von Menschen bringt, und man kann auch hinter die Kulissen der Netflix-Dokumentarserie »World War II: From The Frontlines« blicken.

Der renommierte Cutter Paul Machliss (Baby Driver) gibt in einem Kamingespräch im Post Production Theatre Einblicke in das Handwerk und die Techniken des Filmschnitts. Es gibt Masterclasses zu VFX und Grading mit Referenten von Picture Shop UK, Halo Post Production, Molinare, Ghost VFX und BlueBolt; außerdem ist es möglich, mit der UK Screen Alliance einen genaueren Blick auf die Text-to-Video-App Sora werfen.

Das Virtual Production Theatre beleuchtet Wissenswertes über den Einsatz virtueller Produktion. Zu den Höhepunkten gehört ein exklusiver Blick auf die VP-Techniken, die im Katastrophenfilm und Survival-Thriller »No Way Up« zum Einsatz kommen, mit Executive Producer Steve Jelley und in Apple TV+’s Hijack, mit VP Supervisor Shannon Harvey.

Das KI-Forum bietet Ratschläge, wie sich KI vorteilhaft nutzen lässt. Unterstützt durch aktuelle Forschungsergebnisse von GlobalData werden hier die Auswirkungen von KI auf die Arbeitskräfte, die neuen Fähigkeiten und die Ausbildung, die für die Arbeit in der Branche erforderlich sind, sowie Fallstudien zum Einsatz von KI in den Medien untersucht. Der Regisseur und Produzent HaZ Dulull gibt wichtige Ratschläge, wie Medienunternehmen KI ethisch und rechtlich korrekt einsetzen können.

Der zweitägige Media Technology Conference Leaders Day, an dem führende Technologieexperten und Experten aus den Bereichen Rundfunk und Innovation teilnehmen, wird von Simon Farnsworth, CTO von ITV, geleitet, der den Wandel von ITV von traditioneller Technologie zu einer dynamischen Digital Enablement Strategy erläutern wird. Mark Patrick von der BBC und Andy Bell von Channel 4 analysieren in der Sitzung The Post-Transformation Era den aktuellen Stand der Rundfunkindustrie und befassen sich eingehend mit den Themen Colour Science, Contribution and Distribution und AI for Media. Der Zutritt am 15. Mai ist nur auf Einladung möglich. Tag zwei der Veranstaltung am 16. Mai steht allen MPTS-Teilnehmern offen.