Anga Com 2022 in den Startlöchern

Die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online findet vom 10. bis 12. Mai 2022 in Köln statt.

Nächste Woche fällt der Startschuss zur Anga Com 2022 mit mehr als 370 Ausstellern aus 28 Ländern. Der Restart der Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online findet mit über 22.000 qm Ausstellungsfläche vom 10. bis 12. Mai 2022 auf dem Kölner Messegelände statt. Auf die Besucher warten nach zwei Jahren Corona-Pause in diesem Jahr besonders viele Innovationen der Breitband- und Mediendistribution und zahlreiche Events der Aussteller und Sponsoren.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com, sagt: »Wir sind mehr als glücklich, dass sich die Ausgangsbedingungen für ein fulminantes Comeback in den letzten Wochen stetig verbessert haben. Und nun kommt auch noch eine optimale Wettervorhersage hinzu. Ein riesengroßes Danke gilt unseren Ausstellern, Sponsoren und Sprechern, die uns in den letzten Monaten ein enormes Maß an Vertrauen und Optimismus entgegengebracht haben. Besonders freue ich mich über die vielen Ausstellerevents und dass auch wieder gelacht und gefeiert wird. Wir sind naturgemäß große Digitalfans, aber die „neue Normalität“ war nie unsere Sache, wir haben immer daran geglaubt, dass die persönliche Begegnung und das Gemeinschaftserlebnis unersetzbar sind. Professionalität und Menschlichkeit gehören zusammen.«