News: Kurz und knackig – KW 19/2024

Vor 70 Jahren hingen die ersten Fernbedienungen per Kabel am Fernseher und kosteten extra. Bald wurde mit Ultraschall, dann mit Infrarot umgeschaltet. Laut Branchenverband gfu sind heute bis zu 150 Mio. Handsender im Einsatz. Für einen gewissen Verschleiß – und um die Vielzahl von Geräte-Steuerungen in die Schublade zu verbannen – spricht, dass 750.000 Universal-Fernbedienungen 2023 verkauft wurden. Neuer Trend ist die Sprachsteuerung.