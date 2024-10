Nick Pemberton bei Lawo

Nick Pemberton übernimmt bei Lawo die Position des Global Partner Business Development Director.

Lawo hat Nick Pemberton zum Global Partner Business Development Director ernannt. In dieser neu geschaffenen Rolle verantwortet Pemberton die strategische und kommerzielle Weiterentwicklung von Lawos globalem Partnernetzwerk und berichtet direkt an den stellvertretenden CEO, Jamie Dunn. In enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen Vertrieb, Marketing und Produktmanagement wird Pemberton Erfolgsstrategien für Partner entwickeln und umsetzen, um die weltweiten Partnerschaften von Lawo zu erweitern und zu stärken. Er arbeitet von der britischen Niederlassung des Unternehmens aus.

Jamie Dunn, Deputy CEO, unterstrich die Bedeutung dieser neuen Position: »Diese Rolle ist strategisch entscheidend und spiegelt Lawos Engagement wider, unsere Partnerschaften weltweit weiter zu stärken. Nick bringt umfassende Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Allianzen und der Implementierung wachstumsorientierter Partnerstrategien mit. Seine Führungskompetenz wird essenziell sein, um unser Partner-Ökosystem weiter auszubauen und zu optimieren.«

Vor seinem Wechsel zu Lawo hatte Pemberton verschiedene internationale Führungspositionen bei Unternehmen wie Sennheiser, Harman und zuletzt Avid inne, wo er erfolgreich das EMEA Channel Partner Management Team leitete. In seiner über 20-jährigen Karriere spielte Pemberton eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Allianzen, Partnerschaften sowie Wachstumsstrategien und strategischen Vereinbarungen.

Neben seinen beruflichen Erfolgen verfügt Pemberton über einen BA Hons-Abschluss in Tontechnik vom Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Seine Karriere begann er als Live-Tontechniker, was ihm wertvolle Einblicke in die Audiobranche verschaffte.

Pemberton über seine neue Aufgabe: »Ich freue mich sehr darauf, bei Lawo die Entwicklung und den Erfolg unserer globalen Partnerschaften voranzutreiben. Meine neue Rolle motiviert mich genauso wie die Unternehmenskultur und das Streben nach Innovation bei Lawo, was sich perfekt mit meinen eigenen beruflichen und persönlichen Werten und Leidenschaften deckt.«