SWR: Stefanie Schneider als Landessenderdirektorin bestätigt

Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg hat Stefanie Schneider in seiner Sitzung am 15. November auf Vorschlag des SWR-Intendanten Kai Gniffke erneut als Landessenderdirektorin gewählt.

Stefanie Schneider verantwortet seit 2014 in der Landessenderdirektion Baden-Württemberg die multimediale Berichterstattung aus dem Land in allen Facetten. Neben den beiden Hörfunkprogrammen SWR1 BW und SWR4 BW sind das die Online-Angebote und die linearen Fernsehnachrichten von SWR Aktuell, die multimediale Landespolitik sowie die Landesschau BW. Aus dem Land berichten außerdem Mitarbeitende in sieben Regionalstudios und 14 Regionalbüros. Zur Landessenderdirektion BW gehört auch die SWR Big Band.

Kai Gniffke, SWR-Intendant, sagt: »Stefanie Schneider hat in den vergangenen 10 Jahren ihre Direktion herausragend geleitet und den Landessender Baden-Württemberg sicher in die digitale Medienwelt geführt. Ich freue mich, dass der SWR-Rundfunkrat Stefanie Schneider erneut sein Vertrauen ausgesprochen hat, und auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung des SWR.«

Vita Stefanie Schneider

Stefanie Schneider wurde in Sindelfingen geboren. Sie studierte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen Romanistik und Germanistik. Nach unterschiedlichen Stationen bei Privatsendern kam Stefanie Schneider zum damaligen Südwestfunk, wo sie bei SWF1 im Landesstudio Tübingen arbeitete. 2005 wurde sie Programmmanagerin bei SWR4 Baden-Württemberg, 2007 Wellenchefin. Von August 2011 bis August 2013 leitete sie die strategische Unternehmensentwicklung. Seit April 2014 ist sie Landessenderdirektorin Baden-Württemberg.