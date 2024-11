PFX Gruppe expandiert in Europa

Das Postproduction-Unternehmen PFX expandiert weiter: Nach der vollständigen Übernahme von Cine Chromatix Berlin werden auch Vast aus Österreich und Cine Chromatix Italy Teil der Gruppe.

Seit der Gründung in Prag im Jahr 2012 hat sich PFX mit einem Studio in Prag und weiteren in Berlin, Bratislava und Warschau als bedeutendes Postproduktionsstudio in Mitteleuropa etabliert. Mit über 300 Mitarbeitenden bedient die Gruppe große Namen der Branche wie Amazon, Paramount oder Netflix.

Nun wächst die PFX-Familie weiter und will nach eigenen Angaben die talentiertesten Studios in Europa miteinander vernetzen.

In Österreich tritt Vast der PFX-Familie bei. Das Unternehmen hat mit einem Team von über 40 Spezialistinnen und Spezialisten an weltweit erfolgreichen Projekten wie »Asteroid City« und »House of the Dragon« gearbeitet.

»Diese strategische Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsamen Werte wider und wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in Österreich und darüber hinaus noch einmal besser zu unterstützen«, so PFX. Gründer Valentin Struklec und sein Team sollen von den gruppenweiten Ressourcen profitieren. Gemeinsam sei man gut aufgestellt, um den wachsenden Anforderungen des dynamischen österreichischen Marktes zu begegnen.

Mit Cine Chromatix Italy wird ein renommiertes Studio mit Sitz in Meran/Südtirol Teil von PFX. Mit hochmodernen Hybrid-Grading- und Kino-Mixing-Kapazitäten sowie einem talentierten Team soll das Unternehmen die Expertise von PFX in diesen Bereichen stärken und außerdem die Möglichkeit nutzen, italienische Förderungen und Incentives nutzbar zu machen.

In Deutschland wurde die VFX-Abteilung von Cine Chromatix bereits im Sommer 2024 in die PFX-Gruppe integriert. Nun hat PFX den in Berlin ansässigen Postproduktionsanbieter für Bild- und Tonpostproduktion mit Büros in Leipzig, Köln und Stuttgart vollständig übernommen. Seine Gründer und Geschäftsführer Janosch Benz und Ufuk Genç werden Teil der PFX-Gruppe.

Jiri Mika, CEO von PFX erklärt: »Wir freuen uns, unsere neuen Partner in Österreich, Deutschland und Italien zu begrüßen. Gemeinsam werden wir weiterhin außergewöhnlich kreative Arbeit liefern und unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise bieten.«