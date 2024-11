News: Kurz und knackig – KW 48/2024

Spaniens ÖR-Sendeanstalt begann die DAB+-Versorgung des Großraums Valladolid. Vom Cellnex-Sendezentrum in Cerro de San Cristóbal aus werden vier Programme verbreitet. Es handelt sich um die 13. Senderegion, mit der RNE staatlichen Vorgaben zur Einführung von DAB+ folgt. Kurz zuvor ging eine ÖR-Welle in katalonischer Sprache on air.