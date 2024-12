HFF investiert in Verona LED

Deutschlands erste Crystal LED Verona für Virtual Production steht in München. Das CreatiF Center, Innovations- und Transferzentrum der HFF, hat sie in einem Filmstudio der HFF in Betrieb genommen.

Das CreatiF Center, Innovations- und Transferzentrum der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF), hat die LED-Leinwand Verona von Sony in einem Filmstudio der HFF in Betrieb genommen. Die Wand misst 4 auf 2,5 Meter und besteht aus insgesamt 40 Modulen, die jeweils mit vier LED-Panels bestückt sind. Die Leinwand soll Studierende der HFF mit den neuen Standards in der virtuellen Produktion vertraut machen. Darüber hinaus dient die Verona dem CreatiF Center, einem geförderten HFF-Forschungsprojekt, als Technologieträger zum Erforschen neuer Wege im Filmherstellungsprozess, der Postproduktion und der Verwertung von Filmmaterial. Partner und Systemintegrator bei diesem Projekt ist Medientechnikspezialist Pro Video mit Sitz in Berlin. Die Planung übernahm die Firma Macom GmbH.

Ausbildungs- und Forschungslabor

Die Virtual Production-Wand ermöglicht es, digitale Kulissen und realistische Hintergründe in Echtzeit auf eine riesigen Bildschirmfläche zu projizieren und damit die herkömmliche Green Screen-Technologie zu revolutionieren.

Durch die Live-Interaktion von physischen und digitalen Elementen können Filmszenen unmittelbar am Set visualisiert werden, was neue Möglichkeiten der kreativen Zusammenarbeit und der Kosteneffizienz bietet. Die zehn Quadratmeter große Crystal LED Verona ist auf einer Rollkonstruktion installiert. So kann sie von den Studierenden und Forschenden flexibel innerhalb des Studios eingesetzt werden.

Deep Blacks und höchste Farbwiedergabe

Die Verona ist für anspruchsvolle virtuelle Produktionsanwendungen optimiert.

Bei der HFF kommen Verona-Module mit einem 1.5mm Pixel Pitch (ZRD-VP15EB) zum Einsatz, die sich über den Brompton Tessera SX40-Prozessor ansteuern lassen. Verona baut auf der führenden Sony-Technologie für die Produktion von Filmen und Unterhaltung auf und bietet Content-Entwicklern, -Kreatoren und auch AV-Verleihern eine Kombination aus außergewöhnlicher Bildqualität, Installationsflexibilität, einfacher Wartung und niedrigen Betriebskosten, um den Anforderungen moderner Virtual Production Studios gerecht zu werden.

Die neu entwickelte Deep Black- und Anti-Reflection-Oberflächentechnologie von Sony liefert eine sehr hohe Bildqualität mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1.500 cd/m2, einem breiten Farbspektrum und einer hohen Bildwiederholrate, ergänzt durch extrem tiefe Schwarzwerte, die das Erstellen möglichst realistischer virtueller Sets möglich machen.

Die Verona-Serie arbeitet mit Hochleistungs-LED-Treiber-ICs (Integrated Circuits), die extrem hohe Bildwiederholraten von bis zu 7.680 Hz erreichen. Das ist deutlich mehr als bei anderen handelsüblichen LED-Lösungen für die Nutzung in Virtual Production-Studios. Eine niedrige Bildwiederholrate eines LED-Displays kann zu Flackern und Bildartefakten führen, die bei den heutigen hohen Bildraten in Virtuellen Production-Umgebungen besonders störend wirken.

Neue Möglichkeiten für Filmschaffende

»Das Virtual Production System ermöglicht uns sehr flexibel, die Grenzen der Technologie zu erforschen und neue innovative Herangehensweisen zu entwickeln«, sagt Simon von der Au, Projektleiter des CreatiF Centers. »Dadurch wird die Kreativität und die technische Machbarkeit in der Filmproduktion erweitert. Die HFF München kann ihre Studierenden mit diesem System an modernster Technik ausbilden und sie so auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten. Gleichzeitig eröffnen wir Filmschaffenden völlig neue Möglichkeiten, ihre Visionen umzusetzen.«

Virtual Production Workflows erlernen

»Wir freuen uns, ein so modernes Virtual-Production-System an der HFF München integriert zu haben«, sagt Slava Luft, Projektleiter bei Pro Video. »Mit diesem Projekt setzen wir unsere Pionierarbeit im Bereich Studio-LED-Wände und unsere kontinuierliche Unterstützung im Bildungsbereich deutschlandweit fort. Dieses innovative System eröffnet den Studierenden und dem Lehrpersonal der HFF die Möglichkeit, sowohl aktuelle als auch künftige Virtual-Production-Workflows zu erlernen und weiter zu erforschen. Vielen Dank an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und den Enthusiasmus bei der Umsetzung des Projekts.«

»Dass die erste Crystal LED Verona-Leinwand für Virtual Production Deutschlands bei der HFF in München steht, freut uns ganz besonders«, sagt Georg Armborst, Key Account Manager Media Solutions bei Sony Europe. »Das unterstreicht die Vorreiterrolle und das Engagement der HFF, auf internationalem Spitzenniveau zu agieren und künftige Trends der Filmbranche mitzugestalten. Hinzu kommt, dass unser Crystal LED Verona-System dank seines modularen Aufbaus flexible Einsatzmöglichkeiten für die HFF und die Studierenden bietet.«

Die feierliche Einweihung der Crystal LED Verona von Sony in der HFF soll im Frühjahr 2025 erfolgen.